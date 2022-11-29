Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 02:23

Damakları şenlendiren o tatlı Kayseri'den çıktı! Gelinim Mutfakta Nevzine tatlısı tarifi

Gelinim mutfakta yarışmasının sıkı takipçileri yapılan lezzetleri de yakından takip ediyor. Tahin ve pekmezi bir arada seven kişilerin vazgeçilmezi olacak bu tatlıdan vazgeçemeyeceksiniz. Kayseri'nin meşhur tatlısı nevzineyle damaklarınız şenleniyor. İşte en güzel nevzine tatlısı tarifi…

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 02:23
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Damakları şenlendiren o tatlı Kayseri’den çıktı! Gelinim Mutfakta Nevzine tatlısı tarifi


Kayseri denildiği zaman akla ilk mantı gelse de nevzine tatlısına da bir şans vermenizde fayda var. Hem pratik hem de sağlıklı bir tatlı olarak karşımıza çıkan nevzine tahin ve pekmezi bir araya getiriyor. İşte en güzel nevzine tatlısı tarifi…

NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti İçin:

  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1.5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 dilim limon


Üzeri İçin:

  • 1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)
  • 1 avuç toz Antep fıstığı

Nevzine Tarifi

NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?

  • Tatlıya başlamadan önce ocağa şerbetimizi koyalım. Şekeri ve suyu tencereye koyduktan sonra ocağın altını yakarak kaynamaya bırakınız.
  • Şerbetini de birkaç damla limon suyu ekledikten sonra 5-6 dakika kadar kaynatınız. Ocaktan aldığınız şerbeti soğuması için bir kenarda bekletin.
  • Tatlının hamuru için sıvı yağ ve malzemeleri ekleyerek karıştırmaya başlayınız.
  • Daha sonra hamur içerisinde aldığı kadar un ve kabartma tozunu ekledikten sonra ele yapışmayana kadar yoğurunuz.
  • Daha sonra cevizi ilave ederek önceden yağladığınız fırın kabı içerisine elinizle yayınız.
  • Çatal yardımıyla enine veya boyuna çizgiler atınız.
  • Önceden ısıttığınız 180-190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
  • Hamurun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini de ekleyerek ceviz ya da antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
  • Herkese afiyet olsun…
EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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