Damakları şenlendiren o tatlı Kayseri’den çıktı! Gelinim Mutfakta Nevzine tatlısı tarifi







NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3.5 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

1 dilim limon







1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)

1 avuç toz Antep fıstığı





NEVZİNE TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlıya başlamadan önce ocağa şerbetimizi koyalım. Şekeri ve suyu tencereye koyduktan sonra ocağın altını yakarak kaynamaya bırakınız.

Şerbetini de birkaç damla limon suyu ekledikten sonra 5-6 dakika kadar kaynatınız. Ocaktan aldığınız şerbeti soğuması için bir kenarda bekletin.

Tatlının hamuru için sıvı yağ ve malzemeleri ekleyerek karıştırmaya başlayınız.

Daha sonra hamur içerisinde aldığı kadar un ve kabartma tozunu ekledikten sonra ele yapışmayana kadar yoğurunuz.

Daha sonra cevizi ilave ederek önceden yağladığınız fırın kabı içerisine elinizle yayınız.

Çatal yardımıyla enine veya boyuna çizgiler atınız.

Önceden ısıttığınız 180-190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.

Hamurun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetini de ekleyerek ceviz ya da antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Herkese afiyet olsun…

Kayseri denildiği zaman akla ilk mantı gelse de nevzine tatlısına da bir şans vermenizde fayda var. Hem pratik hem de sağlıklı bir tatlı olarak karşımıza çıkan nevzine tahin ve pekmezi bir araya getiriyor. İşte en güzel nevzine tatlısı tarifi…Şerbeti İçin:Üzeri İçin: