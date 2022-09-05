Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı













Olay gece 00.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Meriç sokakta meydana geldi. Damadın arkadaşları, sokakta alkol alıp müzikli eğlence düzenlediler. Vatandaşlar yüksek müzik sesi nedeniyle 112'yi arayarak ihbarda bulundular.Olay yerine gelen polis ekiplerinin gençleri uyarmasına rağmen tepki gösteren bazı şahıslar, polis ekiplerine saldırmaya başladılar. Olay yerine birden fazla polis ve çevik kuvvet ekibi yollandı. Yaklaşık 50 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Polise saldıran 10 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.