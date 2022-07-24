Damatlık Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayatın en özel anlarından biri olan düğün
gününün iki güzel başrolü olur. Biri damat, biri de gelindir. Her ikisi de bu güzel günde ışıldamalıdır. Muhteşem güzellikte, özenle hazırlanmış bir damat düşünün, gelinin yanına ruh benzerliği dışında dış görünüm olarak da mutlu günde ne kadar yakışır. Bu nedenle düğün gününde gelinin kusursuz olduğu kadar damadında kusursuz olması gerekir. Kadınlar bu konuda erkeklerden daha çok ilgili olsa da erkekler de damatlık nasıl seçilir konusunda fazlasıyla ilgili davranmaları önemlidir.
Vücudunuza Uyumlu Olması
Erkeklerin kadınlar kadar özenli olmadığı en azından genelleme yapmasak da büyük bir oranında öyle olduğu çoğu test ve ankette ortaya çıkmıştır. Hatta şöyle bir gözlem yapılmış; çok sayıda düğün, nişan, nikâh fotoğrafı çeken bir düğün fotoğrafçısı; çok sayıda başka kadınların gelinliğin beğenen ve keşke benim gelinliğimde böyle olsaydı diye ağlayan pek çok gelinle karşılaşmış. Ancak hiçbir erkeğin başka bir damatta gördüğü damatlığı istediğini görmemiş. Durumun en özet halini anlatmış diyebiliriz. Fakat gelinler kadar damadında düğün gününde özel güne yakışır bir şekilde giydiği damatlık seçimi için en özel biçimde tasarlanması gerekir.
Damatların, damatlık satın almadan önce ne istediğine karar vermesi çok önemlidir. Kendinize neyin yakışacağını en iyi siz bilirsiniz. Bunca yıl içerisinde oturmuş bir tarzı olan damadın, damatlık seçiminde özen göstermesi gerekir. Kendi vücudunuza göre neyin size daha iyi oturacağını ve yakışacağını dikkatle değerlendirip seçmeniz lazım. Kendi vücut yapınıza göre damatlık seçimi aşamasında hangi stilin size daha çok yakışıp yakışmayacağına dikkat etmelisiniz. Ayrıca tarzı bir kenara bırakarak, özel günler için rahat etmeyeceğiniz ve beğenmediğiniz seçimler yapmamanız gerekir.
Mezomorf Vücut Tipi
Vücut tipine dikkat edilerek damatlık seçilmesi oldukça önemli bir husustur. Kaslı bir vücut yapısına sahip olan damatlar, ince bir figürden ve slim-fit bir takımdan kesinlikle uzak durması gerekir. Bol kesim bir şekilde tasarlanmış ancak dağınık ve salaş durmayan modeller kaslı erkekler için daha ideal olur.
Ektomorf Vücut Tipi
İnce bir vücut tipine sahip bir damat, slim-fit damatlık giymekten kaçınmalıdır. Çünkü damadı gerçekte olduğundan daha ince gösterebilir. Daha geniş yakalı bir damatlık seçimi yaparak omuzlarını ortaya çıkarabilirsiniz.
Endomorf Vücut Tipi
Fazla kiloları olan damatlar ise bol ve siyah takımları tercih etmeleri gerekir. Ceketin önü açık olmalıdır. İki düğmeli ceket seçilmeli ve kalın bir kemer takılması gerekir. Fazla kilosu olan erkekler için smokin damatlık en ideal olanıdır.
Gelinlikle Uyumlu Olması
Damatlık seçimi yapılırken mutlaka gelinliğin tarzına dikkat etmek gerekir. Çünkü modern bir gelinin yanında klasik bir damat yakışmaz. Muazzam bir uyum elde edebilmek için gelinliğin tarzına göre damat takımı seçmeniz fazlasıyla önemlidir. Bunların yanı sıra gelinliğin rengi, modeli ve kumaşı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Çünkü model uyumunu sağlarken renk ve kumaş uyumu da çok önemlidir. Gelin, yüksek belli, vücudun orta kısmını saran beyaz sade ya da beyazın farklı tonlarında bir gelinlik tercih etmiş işe çizgili ceket ile kemik rengi bir gömlek kombin edilebilir. Eniz kızı modeli seçen bir gelinlik giyilecekse bu gelinliğe uyum sağlaması için şık ve sade bir damatlık ile papyon kullanılabilir. Siyah bir renkte ve uyumlu tarzda olması gerekir. Partneriniz kabarık etekli balo tipi bir gelinlik tercih ettiyse, yelek ile zenginleştirilmiş ve keskin hatlara sahip bir damatlık modeli tercih edilebilir.
Ceket Seçiminin Önemi
Damatlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler içerisinde en önemli bir diğer unsur ceket seçimidir. Çünkü hem rahatlığı hem de şıklığı ön planda tutmak bugün için çok önemlidir. Damat için modeller çeşitlidir; şal yaka, tek, çift, kruvaze şeklinde modelleri ile fazladır. Ceketin omuz kısımları dar olmamalıdır ve ceket bedene tam oturmalıdır. Aynı zamanda ceketin gelinlikle de uyumlu olması gerekir. Partnerinizin gelinlik tercihine göre ceketinizi ayarlamanız gerekir.
Doğru Aksesuar Seçimi
Şık bir damat olmanın yolu doğru ve güzel aksesuarları kullanmaktan geçiyor. Damatlık seçtiğiniz yerlerdeki aksesuarlara göz atabilirsiniz. Damatlığı tamamlamak için damatlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında bir diğeri de aksesuardır. Damatlık denildiği zaman en gözde aksesuar olarak papyon bilinir. Papyonun çeşitleri olarak ipek ve saten kumaştan tasarlananlar düz modelleri olsa da kadife, yün gibi farklı şekillerde de karşımıza çıkmaktadır. Papyonun tamamlayıcısı olarak da kuşak olmazsa olmazlardandır. Papyon kullanıldığı zaman mutlaka kuşak takılması gerekir. Bunların yanında damatlık seçimi yaparken aksesuar olarak da alternatifler; kol düğmesi, damat saati, damat çiçeği, damat ayakkabısı, cep mendili, kravat ve kravat iğnesi, damat yeleği, damat pantolon askısı ve kemer olarak çokça çeşidi bulunmaktadır.
Mevsimle Uyumlu Olması
Damatlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler içerisinde yer alan en önemli husus mevsimdir. Düğününüzü hangi ayda ve hangi mevsimde yapacağınız oldukça önemlidir. Mevsim, damatlık seçiminde renk ve kumaş açısından önemlidir. Kış düğünü yapılacaksa lacivert, gri, bordo ve siyah damatlık modellerini tercih edilebilir. Sonbaharda düğün yapılacaksa, toprak tonları ve sütlü kahve tonlarına bakılabilir.
Düğün Konseptine Uyumlu Olması
Damatlığın modeli, aksesuarları ve rengi mutlaka düğün konseptine uygun bir şekilde olmalıdır. Bohem tarzda bir düğün yapılacaksa ceket kullanmak yerine pantolon askısı tercih edilebilir. Kumsal düğünü yapılacaksa ve tüm konsept denize göre belirlenecek ise; damatlık seçimi yapılırken aksesuar olarak damatlığına deniz yıldızı figürünün kullanıldığı bir yaka çiçeğine yer verilebilir. Baharda bir kır düğünü yapılacak ise ceket cebinde, gelin buketi ile uyumlu rengârenk çiçekler olmalıdır.
Rahat Olması Düğün
gününde, damatlığın içinde rahat olabilmeniz ve kolay hareket edebilmeniz için bir takım şeylere dikkat etmeniz gerekir. İyi beslenmeye ama abartmamaya yani kilo almamaya dikkat etmelisiniz. Size şişkinlik verecek gıda ve içeceklerden uzak durmanız gerekir. Bu şekilde düğün gününde de damatlık içinde şişen karnınız size baskı yapmamış olur ve rahat edersiniz. Düğün gününden önce damatlığınızı ve tüm aksesuarlarınızı giyip evde biraz zaman geçirmeniz önemli. Böylelikle hareket ettiğinizde sizi kısıtlayan dikiş ya da ek yerleri varsa bunu önceden görebilme ihtimaliniz olur. Bunları önceden fark edip önleyerek de damatlığın içinde daha rahat olmayı başarmış olursunuz. en iyi ve en kaliteli düğün planlamaları yer seçimi ve aklınıza gelebilecek düğünle alakalı her şey için https://www.bidugun.com/
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