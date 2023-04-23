'Dame Edna Everage' komedyeni hayatını kaybetti













Ünlü yıldız, Mart ayında kalça ameliyatının ardından komplikasyonlar yaşadıktan sonra Sidney'deki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki komedyenin hayatını kaybettiği bildirildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Humphries'in ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra bir mesaj paylaşarak "Harika bir zeka, hicivci, yazar ve kesinlikle türünün tek örneği, hem yetenekli hem de armağandı." dedi. Ailesi yaptığı açıklamada, onu "sonuna kadar tamamen kendisini, parlak zekasını ve cömert ruhunu asla kaybetmeden" andı.Avustralya'nın Melbourne kentinde doğan Humphries, 1959'da Londra'ya taşındı ve Maggie Mayıs ve Oliver gibi West End şovlarında yer aldı. Humphries'in en ünlü eseri 1970'lerde Birleşik Krallık'ta hit oldu ve 1980'lerin sonunda kendi TV sohbet programı Dame Edna Everage Experience'ı başlattı. Diğer karakterleri arasında şehvet düşkünü sarhoş Sir Les Patterson vardı.