Damperi açık unutulan tır, OHTS direğine çarptıktan sonra yan yattı













Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Hafik girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın açık unutulan damperi, OHTS kameralarının bulunduğu direğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Yaralı sürücü kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik ulaşıma kapanan yol, devrilen tırın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.