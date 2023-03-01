Damperli Dorselerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Dorseler ve damperler sık sık birlikte anılan araçlardır. Birbirleriyle bu denli sık anılmalarının başlıca sebebi olarak yapısal anlamdaki benzerlikleri gösterilebilir ancak dorse ve damperler ayrı ayrı ele alınması gereken ve kendi içinde konu başlıklarına, alt dallara ayrılan araçlardandır. Kısaca dorseleri genellikle kara yolu üzerinde seyir halindeyken kamyon ya da tırların arkasında yer alarak ekstra yüklerin taşınmasını kolaylaştıran, motorsuz, tekerlekli, açık ya da kapalı gibi farklı modelleri bulunan kasalardır.

Ülkemizde daha çok treyler ismiyle bilinen dorselerin işlev kazanması için motorlu bir araca bağlanmaları gerekir. Damperler ise dorselerden farklı olarak daha spesifik yüklerin taşınması için özelleştirilerek tasarlanmış, çoğunlukla kamyonların arkasına monte edilen kasalardır. Bu iki kavramın birleşmesi ise ortaya daha fonksiyonel ve daha güçlü bir aracı çıkarmıştır.

Damperli dorseler kapalı ve korunaklı olmaları sebebiyle taşınacak olan yükün en iyi şekilde muhafaza edilmesini sağlarlar. Farklı varyasyonları mevcut olan damperli dorse çeşitlerini yana devirmeli damperli dorse, küvet tipi damperli dorse, kutu damperli dorse, izoleli damperli dorse şeklinde sıralamak mümkündür. Kullanım alanları çok geniş olan damperli dorseler pek çok alanda etkin olarak kullanılmaktadırlar.

ŞANTİYE ALANLARI

Şantiyelerde çok ağır ve taşınması zorluk teşkil eden yüklerin çoğunlukla da dökme malzemelerin taşınmasında damperli dorseler sıklıkla kullanılırlar.

HURDA TAŞINMASINDA

Hurda damperli dorseler özellikle hurdaların taşınması için dizayn edilmiş olup yükün hafiflemesi için akordeonu andıran bir tasarıma sahiptirler.

HİZMET TİPİ MALLARIN TAŞINMASINDA

Bu mallar uzun mesafeleri kat ederken özellikle dikkat edilen mallardır ancak damperli dorseler hizmet tipi malların taşınmasında büyük kolaylık sağlayarak kişileri de yüklü bir masraftan kurtarmış olur.

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