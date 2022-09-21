Danimarka Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesine katıldıktan sonra korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. 50 yıldır tahtta olan 82 yaşındaki Margrethe'nin resmi görevlerini iptal ettiği aktarıldı.
DÜNYA
21 Eylül 2022 - 15:32
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'in korona virüs testi pozitif çıktı.
DÜNYA
21 Eylül 2022 - 15:32
EDİTOR
İlginizi Çekebilir