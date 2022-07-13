Danimarkalı vekiller HDP kongresine katıldı! Terör örgütüne Avrupa'dan destek

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Genel Kongresi sırasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşma yaptı. Konuşmanın gerçekleştiği esnada yüzü kapalı olan 2 kişi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı. Kongreye terör örgütü PKK’ya sempatizanlık duyan Danimarkalı parlamento üyelerinin katılım göstermesi de dikkat çekti.
Soruşturma başlatıldı
HDP olağan kongresi sırasında atılan sloganlar ve PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın posterinin açılmasından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilmiş olan 4 kişi de gözaltına alındı.
HDP’ye Danimarkalılardan destekDanimarka Kızıl-Yeşil İttifak (Birlik Listesi) milletvekilleri Maria Temponeras ve Anne Hegelund kongre sırasında yayınladıkları videoda, HDP’nin barış ve adalet için mücadele ettiğini, bundan dolayıysa desteğe ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Milletvekilleri, “Şu anda dayanışmamıza çok ihtiyaçları var. Başkan Erdoğan partinin yasaklanmasına çalışıyor. Binlerce milletvekili, belediye başkanı ve aktivist hapse atıldı ama barış, özgürlük ve adalet için mücadeleye devam ediyorlar” şeklinde açıklamada bulundu.
PKK sempatizanları Maria Temponeras ve Anne Hegelund’un Abdullah Öcalan’ın posteri önünde fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kongrenin yapıldığı sırada PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin kadın kolu olan YPJ’nin toplantılarına katılan ve HDP savunuculuğuyla ön plana çıkan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard'da konuşma yaptı.
Kongrede, PKK’nın Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması ve terör örgütü YPG için yardım toplayan Danimarkalı Milletvekili Nikolaj Villumsen'de göze çarpan isimlerden oldu.