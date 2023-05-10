Danıştay'dan, e-ticareti yeniden düzenleyen yasa hakkında flaş karar! O yönetmelik durduruldu..







KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI







2014 yılında e-ticaret alanında “6563 Sayılı Kanun” ile Danıştay, e-ticaretin yaygınlaştırılmasına ve aynı zamanda ve e-ticarette güven ortamı oluşturulması için yasal düzenlemelere ilişkin bir karar çıkarmıştır.2014 tarihinde 6563 Sayılı Kanun" ile e-ticaretin yaygınlaşması ve e-ticarette güven ortamı yaratılması için yasal düzenlemeler getirildi. 7 Temmuz 2022 tarihinde e-ticareti düzenleyen 7416 Sayılı Kanun'da Değişiklik Yapan 6563 Sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişikliğin kabul edilmesinden önce ve sonra hem sektörde aynı zamanda da kamuoyunda geniş çapta tartışıldı. Tartışmalar sonrasında yasanın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmıştı.Kanun yaptırımı yönetmeliğinin 29 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve e-ticaret hizmet sağlayıcılarına ilişkin düzenlemenin yanı sıra, e-ticaret aracı hizmetinin çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı yönetmelik sağlayıcılar (AHS) ve e-ticaret hizmet sağlayıcıları (HS) ile aralarındaki iş ilişkilerine ilişkin yönetmelikler onaylanmıştır. Yayınlanan düzenlemelerle birlikte E-Ticaret Yönetmeliğinde yer alan Hizmet Sağlayıcılar ile Aracı Hizmet Sağlayıcılar yürürlükten kaldırılmış ve belirli düzenlemeler için ek belirli yürürlük tarihleri ​​bulunsa da ortak yürürlük tarihinde 1 Ocak 2023 olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin yayımlanması sonrası Danıştay'da erteleme ve görevden alma davası açıldı. Danıştay, davayı ele aldı, 10. İlk olarak, Ticaret Bakanlığı, ilamın tenfizinin ertelenmesi talebini değerlendirir. Yargıtay, uzlaşmanın uygulanmasının ertelenmesine oybirliğiyle karar verdi.