GÜNDEM
06 Mayıs 2022 - 10:04

Danıştay'dan emsal olabilecek karar

Danıştay 3. Dairesi, yetim maaşı hesabına vergi borçları nedeniyle haciz konulamayacağına hükmetti. Bu karar çok sayıda davaya emsal olacak nitelikte.

GÜNDEM
06 Mayıs 2022 - 10:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Danıştay'dan emsal olabilecek karar
Babasının ölümünden sonra yetim maaşı alan bir genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Maaş üzerine yapılan haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, konu hakkında İdare Mahkemesi'ne müracaat etti. Mahkeme; davacının muhtelif vergi borçları nedeniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen tutarın iadesini yasaya uygun buldu.

Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge İdare Mahkemesi kararı yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu kararı da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi. 2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan ötürü kesilemeyeceğine hükmetti.
Kararda şöyle denildi: "Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili amacıyla 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi nedeniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu ölüm aylığının 1/3'ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 71. maddesi uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Kanun çerçevesinde ölüm aylığı alanların ödemelerine devam edileceği belirtildikten sonra işlemlerin nasıl yapılacağının sayma usulü ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan hükümler içerisinde hacizle ilgili herhangi bir düzenleme yer almadığı ortadadır.
5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı halde davacının bu yönde bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine Karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize konu Vergi Dava Dairesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı
HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı
Son Haberler
Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş
Jesus ikna edildi! ,Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak
Rize-Artvin Havalimanı açılış için geri sayım başladı! İlk inişi...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında dalgalanmalar başladı
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında...
İzmir'de bebekli bir anne sokak ortasında bıçaklandı
İzmir'de bebekli bir anne sokak ortasında bıçaklandı
Beykoz'da kuyumcu soygunu! Milyonluk vurgun yapıldı
Beykoz'da kuyumcu soygunu! Milyonluk vurgun yapıldı
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bazı bölgelerde sıcaklıklar kendini hissettirecek
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bazı bölgelerde sıcaklıklar...
Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı
Merakla beklenen Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı
HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı
HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan İzmir'de yakalanarak tutuklandı
Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı
Zincir marketten yemek için aldığı sandviç kabusu yaşattı
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı