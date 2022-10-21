Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat













DANIŞTAY'DAN SKANDAL KARAR!

SON SÖZ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERi KURULUNDA

FETÖ ÜYELERİNİ SERBEST BIRAKAN HAKİMDE VAR

DEVLET TAZMİNAT ÖDEYECEK

DANIŞTAY, BİLGİ VE BELGELERİ YOK OLARAK KABUL ETTİ

Danıştay 5. Dairesi, 15 Temmuz darbesi sonrasında FETÖ ile bağlantıları ve bağlantıları nedeniyle ihraç edilen hakim ve savcılar hakkında dikkat çekici bir karara imza attı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda açılan davalarda skandal bir karar çıktı. Hâkim ve savcıların FETÖ açıklamaları nedeniyle meslekten ihraçlarının iptali için Danıştay'a. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'cülük yaptıkları gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilen 178 kişinin mesleğe dönmesine karar verdi. Kararın ardından 122 yargı mensubu görevine iade edilirken, listede HSK'dan geçen 56 isim bulunuyor. İade emrini veren hakimler arasında, soruşturma sırasında FETÖ'nün üvey kardeşiyle bağlantısı olan birinin de bulunduğu ve hakim, FETÖ'nün mahkeme başkanı olduğu dönemde FETÖ'cüleri hukuka aykırı bir şekilde cezaevinden serbest bıraktı. Bir başka skandal, bu isimlere geriye dönük faiziyle tazminat ödenmesi..FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSK, adli yapılanma teşkilatına darbe indirdi, ihbar ve tebligat nedeniyle açılan idari soruşturmalar çerçevesinde yargı organının birçok üyesi görevden alındı. FETÖ'yle kimliği tespit edilen yargı mensupları, telefon görüşmeleri, HTS geçmişe dönük aramalar ve sinyal kayıtları, tanık ifadeleri, güvenlik analizi sonucu raporlanan ve HSK Genel Kurulu tarafından reddedilen ByLock mektubunun içeriği hakkında suç duyurusunda bulundu. Danıştay'a görevden alma kararını iptal edilmesi için başvur yapıldı. HSK'nın Danıştay'ın iptal kararına itiraz edip etmeyeceği netlik kazanmasa da nihai kararın okulda Danıştay İdari Daire Başkanlığı tarafından verileceği bildirildi. Danıştay'ın iade kararı verdiği isimlerden B.B.'nin FETÖ üst düzey yöneticisi Osman Karakuş ile çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı ve tutuklularla görüştüğü belirlendi.Danıştay 5. Dairesi, tahliye kararlarına karşı birçok davayı karara bağlarken, geçtiğimiz dönemde akıl almaz kararlar alınmaya başlandı. Danıştay 5. Dairesi, dava açmama kararının iptali için yapılan temyiz başvurularında çok sayıda iptal kararına imza attı. Danıştay 5. Dairesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 178 isim gönderdi.Danıştay'ın iptal kararlarına Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun itiraz edip etmeyeceği ise, kararın temyizi veya iptali halinde nihai karar Danıştay İdari Bölümü tarafından yapılır. Danıştay'ın geri yüklemeye karar verdiği isimler arasında FETÖ ile temas ve ilişki, geçmişe dönük HTS çağrı ve sinyal kayıtları, çerez bildirimleri, ByLock mesaj içeriği ve güvenlik analiz raporları gibi isimler tespit edildi.HSK Genel Kurulu tarafından FETÖ ile bağlantısı ve HTŞ inceleme raporunda belirtilen gerekçelerle görevden alınan Hakim M.Ç. HTS Analiz Raporunda silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmakla suçlananları sorguya çektiği belirlense de, yaptığı açıklamada, ilgililer adına Derneğe katkı yapmaktan vazgeçtiği de ifade edildi. Isparta Sulh Ceza Mahkemesi tarafından gözaltına alınan FETÖ'cülerin serbest bırakılmasının ardından soruşturma ve soruşturmaya tabi tutulan Ç. ve silahlı terör örgütü FETÖ'nün amacının HSK, M.Ç.'yi memuriyetin onurunu, mesleki itibarını, nüfuzunu ve itibarını zedelediği gerekçesiyle ihraç etti. M.Ç. Danıştay 5. Dairesi tarafından görevine iade edildi.Danıştay 5. Dairesi'nin iade kararına göre, Devlet tüm bu kişilere faiz artı tazminat ödeyecek. B.B. ve M.Ç. Daire kararında, "Bu karar sonucunda mahrum bırakıldığı maddi haklarının ödenmesine ve kanuni menfaatlerinin görevden alındığı tarihten itibaren geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.Danıştay'ın 178 kişinin meslekten ihraç kararını iptal etmesinin ardından FETÖ muhabere ve bağlantılarından gelen çağrılar, ByLock mesajlarının içeriği, HTŞ çağrı ve sinyali ile belirlendi. Dolayısıyla kayıtlar, güvenlik analiz raporları ve dolayısıyla ortak belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığı gösterildi.