SAĞLIK
11 Şubat 2022 - 12:47
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 12:51

Danıştay kararı kesinleşti! Eczanelere ilan ve reklam vergisi geldi..

Danıştay tarafından alınan bir kararda eczanelerde zorunlu olarak asılan 'E' logosunun 'reklam' olduğuna hüküm verildi. Bu hükme göre tabela vergisi ödemeyen eczaneler bundan sonra hem tabela hem de logo vergisi ödeyecekler.

SAĞLIK
11 Şubat 2022 - 12:47
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 12:51
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Danıştay kararı kesinleşti! Eczanelere ilan ve reklam vergisi geldi..
2018 yılında mahkeme kararına rağmen tabela vergisi ödemeyen eczanelerle ilgili Danıştay'ın yeni bir karara imza attığı bildirildi. Eczanelerin tabelalarına zorunlu olarak astıkları 'E' logosu reklam amacı taşıdığının belirlendiği kararda bundan sonra eczanelerin hem tabela vergisi hem de reklam vergisi ödeyecekleri belirtildi.








Danıştay'ın eczanelerin tabelalarıyla birlikte, üzerlerine veya yakınına zorunlu olarak astıkları 'E' logolarının reklam amacı taşıdığına dair verdiği hüküm sonrası eczaneler için ilan ve reklam vergisinin alınmasının da yolu açılmış oldu.



Yeni karara göre hem logo hem de tabela vergisini ayrı ayrı ödeyecek olan eczaneler tabelalar için metrekare başına 30-150 TL vergi ödeyecekler. Buna göre 4 metre olan bir 'Eczane' tabelasının yıllık vergisi en fazla 450 TL olacak.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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