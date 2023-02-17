GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 13:03

Danıştay tetikçisi olarak hüküm giyen avukat Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu!

Danıştay baskınında tetikçi olduğu gerekçe gösterilen avukat Alparslan Arslan'ın kaldığı cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Baba İdris Arslan ise oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü söyledi.

GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 13:03
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Danıştay tetikçisi olarak hüküm giyen avukat Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu!


17 Mayıs 2006 yılında Danıştay 2 Dairesi'ne düzenlenen bir saldırı sonrası Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili larak gösterilen avukat Alparslan Arslan ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Arslan'ın tutuklu olarak bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde intihar ettiği söylendi.

Danıştay tetikçisi olarak hüküm giyen avukat Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu

"İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ!"



Maltepe Cezaevi'nde tutukluolarak bulunan Alparslan Arslan'ın intihar ettiği iddia edildi. Alparslan Arslan'ın cezaevinde intihar ettiği iddialarına ilişkin babası İdris Arslan ise yaptığı açıklamasından oğlunun intihar etmediği, onun öldürüldüğünü söyledi.

Alparslan Arslan'ın koğuşunda kendini çöp torbasına asarak intihar ettiği öne sürüldü. Otopsisi yapılan Arslan'ın kesin ölüm sebebinin adli tıp laboratuvarında yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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