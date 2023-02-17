Danıştay tetikçisi olarak hüküm giyen avukat Alparslan Arslan, cezaevinde ölü bulundu!







"İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ!"







17 Mayıs 2006 yılında Danıştay 2 Dairesi'ne düzenlenen bir saldırı sonrası Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının faili larak gösterilen avukat Alparslan Arslan ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Arslan'ın tutuklu olarak bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde intihar ettiği söylendi.Maltepe Cezaevi'nde tutukluolarak bulunan Alparslan Arslan'ın intihar ettiği iddia edildi. Alparslan Arslan'ın cezaevinde intihar ettiği iddialarına ilişkin babası İdris Arslan ise yaptığı açıklamasından oğlunun intihar etmediği, onun öldürüldüğünü söyledi. Alparslan Arslan'ın koğuşunda kendini çöp torbasına asarak intihar ettiği öne sürüldü. Otopsisi yapılan Arslan'ın kesin ölüm sebebinin adli tıp laboratuvarında yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.