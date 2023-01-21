MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 19:49

Danla Bilic durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Genç kızların hayalindeki o isimle yeni bir aşka yelken açtı!

Son dönemlerde sıkça özel hayatı ile gündeme gelen Danla Bilic son olarak Kubilay Aka ile ayrılık yaşarken bu defa ise oyuncu Kerem Bürsin ile adı anıldı. Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Bilic, Bürsin ile adı anılmaya başladı.

MAGAZİN
21 Ocak 2023 - 19:49
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Danla Bilic durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Genç kızların hayalindeki o isimle yeni bir aşka yelken açtı!
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Kubilay Aka arasında yaşanan ilişkinin bitmesiyle beraber Bilic tekrardan bir aşka mı yelken açtı sorusuna neden oldu. Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülenen Bilic ile başarılı oyuncu Kerem Bürsin objektiflere yakalandı.

Danla Bilic kere bürsin olayı

BİLİC YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?



Mekan çıkışı görüntülenen fenomen isim Danla Bilic, basın mensupları tarafından soruları yanıtlanırken geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda ''Son ilişkimde mesaj ile ayrıldım'' ifadelerini kullanılırken gündemde Kerem Bürsin ile aşk haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine sorulan sorulara "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek yanıt verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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