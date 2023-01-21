Danla Bilic durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Genç kızların hayalindeki o isimle yeni bir aşka yelken açtı!







BİLİC YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?







Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Kubilay Aka arasında yaşanan ilişkinin bitmesiyle beraber Bilic tekrardan bir aşka mı yelken açtı sorusuna neden oldu. Armutlu'daki bir mekan çıkışı görüntülenen Bilic ile başarılı oyuncu Kerem Bürsin objektiflere yakalandı.Mekan çıkışı görüntülenen fenomen isim Danla Bilic, basın mensupları tarafından soruları yanıtlanırken geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda ''Son ilişkimde mesaj ile ayrıldım'' ifadelerini kullanılırken gündemde Kerem Bürsin ile aşk haberleri gündeme geldi. Bunun üzerine sorulan sorulara "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek yanıt verildi.