Danla Bilic'ten ayrılan Kubilay Aka'dan 'Kaybettiğin çocuğa dön bak istedim' pozları!













Kubilay Aka’dan ayrılık misillemesi!

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla büyük bir üne kavuşan Danla Bilic, önce verdiği kilolar ve estetik operasyonlarıyla sonra da aşk hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Çukur dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Kubilay Aka ile el ele görüntülenen fenomen sosyal medyada aşkını haykırmıştı. Instagram hesabında Çukur dizisine başladığını belirten paylaşımlar yapan ve Kubilay Aka’nın sahnesinin fotoğrafını çekerek “ Bu yakışıklı kim? “ paylaşımı yapan Bilic, kısa süre sonra Aka ile birlikte görüntülenmişti. İkilinin arasında ilişki olup olmadığı konuşulmaya henüz başlamadan el ele kamera karşısına geçtiler.Doğu Demirkol’un programına konuk olan Danla Bilic, sevgilisi Kubilay Aka’dan gelen soruları yanıtlamış ve ikilinin ilişkisinin ne kadar iyi gittiği öğrenilmişti. Ancak iddialara göre Danla Bilic bu ilişkide de aradığını bulamadı. 2. Sayfa’nın haberine göre Danla Bilic ve Kubilay Aka henüz iki ayı dahi tamamlayamadıkları ilişkilerini sonlandırdı.Aynı zamanda bir markanın reklam yüzü olan Danla Bilic sosyal medya hesabından her gün paylaşım yapıyor. Ayrılık haberinin duyulmasından sonra da Danla Bilic aynı şekildeki paylaşımlarına devam ederken Kubilay Aka şaşırttı. Aka, hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaşarak adeta “ Kaybettiğin çocuğa dön de bak dedim “ mesajı verdi. Yakışıklı oyuncunun üstsüz ve seksi pozlarına takipçileri bir anlam veremese de bunun bir işbirliği için olduğunu düşündü. İki isimden henüz ayrılıklarına dair bir açıklama da gelmedi. İşte Kubilay Aka’nın misilleme pozları: