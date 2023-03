Danla Bilic'ten Seda Sayan ifşası! Oğlu Oğulcan Engin'in başının altından çıkmış: Resmen bıraktı

"SEDA ABLA BENİ TAKİPTEN ÇIKMIŞ"







SEDA SAYAN BENİ BEĞENMEDİĞİNE KARAR VERMİŞ

SEDA SAYAN CEVAP VERDİ

Youtube fenomeni Danla Bilic, esprili makyaj videolarından sonra yeni bir formatla hayranlarına videolar sunmaya devam ediyor. Kanalında ünlü isimleri ağırlayan Bilic, bu kez onlarla birlikte yemek yapıp magazin gündemini de değerlendiriyor. Son konuğu Enis Arıkan olan Danla, ünlü oyuncuyla birlikte mutfakta yemek yaparken, sohbet de ediyor. Danla'nın Enis Arıkan'la yaptığı sohbette, Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkardığını ve bu durumu gördüğünde içip içip ağladığını söylemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Danla Bilic, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olduğu için, her paylaşımı da büyük ilgi görüyor.Danla Bilic, popüler YouTube kanalında farklı bir formatta videolar paylaşmaya devam ediyor. Bu kez ünlü konuklarıyla birlikte yemek yaparken, magazin gündemini de ele alıyor. Son videoda, "Camdaki Kız" dizisindeki Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan'ı ağırlayan Bilic, sektör içi dedikoduların yanı sıra yemek tarifleri de paylaşıyor.Danla Bilic'in son videosunda konuk Enis Arıkan'a, "Seda abla beni takipten çıkarmış. Oğulcan'ın iddiasına göre fotoğraflarımı beğenmiyormuşum. Instagram'da yerim yokmuş" diye söylediği ve izleyicilerin ilgisini çeken bir an yaşandı. Enis Arıkan'ın ise "Hemen telefonlarınızı verin çocuklar. Seda ablacığımın her şeyini beğeniyorsunuz hemen" diyerek espri yapması, izleyicileri güldürdü. İkili, birlikte ıspanaklı kiş yaparken, birçok konuyu konuştu. Danla Bilic'in mide ameliyatı süreci ve Enis Arıkan'ın botoks uygulamaları da dahil olmak üzere birçok konuda sohbet ettiler. Program, yemek tarifleri ve magazin dedikodularının birleştiği farklı bir formatla izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yayınladığı videoda Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkardığını açıkladı. Bilic, YouTube kanalında Enis Arıkan ile birlikte yemek yaparken sohbet ederken, Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarmasının nedenini açıkladı. Bilic, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın kendisini takip etmediğini söylediğini ve bu nedenle kendisine yer vermediğini belirtti. Bilic, bu duruma üzüldüğünü ve içki içince ağladığını ifade etti. Seda Sayan ise, konuyla ilgili haberleri paylaşarak kahkaha emojisi koydu.Danla Bilic, son videosunda Seda Sayan'ın kendisini takipten çıkarması nedeniyle üzüldüğünü açıkladı. Bilic, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın kendisini takip etmediğini ve dolayısıyla paylaşımlarını beğenmediğini söyledi. Bu nedenle kendisine yer vermediğini düşündüğünü ifade eden Bilic, "Seda abla da beni beğenmediğine karar vermiş olmalı ki beni takipten çıkardı. İlk başta üzülmediğimi düşündüm ama sonra içki içince ağladım. İşe yaramayan biri olarak görülmek beni çok üzdü" dedi.Seda Sayan, Danla Bilic'in kendisini takipten çıktığı yönündeki açıklamaları hakkında ilk kez konuştu. Seda Sayan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili Danla, seni takipten çıkarmadım. Aksine sen beni takipten çıkarmışsın. Ama seni hala seviyorum" şeklinde bir açıklama yaptı. Enis Arıkan'ın esprisiyle birlikte bu durumu da şakaya vuran Sayan, konunun aslında çok da ciddi olmadığını gösterdi. Danla Bilic ise henüz bu açıklamaya yanıt vermedi.