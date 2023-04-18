Dar gelirlere yeni yardım kapısı! Kimlik numaranızın son hanesine bakın: Ödemeler değişti!







BAKAN DUYURDU! MART AYI ÖDEMELERİ YATIRILMAYA BAŞLADI







AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?













Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesinde sosyal yardım ödemelerine devam etmektedir. Yardım ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu olmuştur. Ayrıca, destek ödemesi alanların bayram ikramiyesi alıp almayacağı da vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Yeni uygulama ile kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek, özellikle doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi bazı desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. 2023 yılındaki emekli maaşı artışı sonrasında sosyal yardım ödemeleri de güncellenmiştir. Aile desteği, evde bakım ve doğal gaz ödemeleri gibi konulardaki son gelişmeleri yine e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin başladığını açıkladı. Yanık, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon haneye 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyon haneye 3,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağını belirtti. Toplamda ise 4,3 milyar lira tutarında ödeme yapılacak. Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız" dedi. Aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirildiğini de vurguladı.Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır ve bu program kapsamında yapılan ödemeler, 12 ay boyunca en fazla 1.250 TL'ye kadar değişen tutarlarda gerçekleştirilecektir. Bu desteklerin belirlenmesinde, ailenin gelir düzeyi, eğitim durumu ve yaşam şartları göz önünde bulundurulacaktır. Ancak, programın ödeme süresi sınırlıdır ve desteklerin son ödemesi Haziran 2023'te yapılacaktır. Takip eden Temmuz ayında ise program sona erecektir. Bu nedenle, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için, ödemeleri aksatmamaları ve son ödeme tarihinden önce tüm başvuru ve belge işlemlerini tamamlamaları önemlidir. Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin maddi durumlarını desteklemeyi hedeflerken, aynı zamanda çocukların eğitimlerine katkı sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle, desteklerin alınması için ailelerin belirli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu koşulların başında çocukların okula devam etmesi, sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve sosyal yardım alan ailelerin gönüllü faaliyetlerde yer almaları yer almaktadır.Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşı ücretine göre belirleniyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanıyor. Eğer sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı veriliyor. Çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklara ise belli bir yaş sınırına kadar aylık bağlanıyor. En düşük emekli maaşı alt sınırı %36.36 oranında zamlandı. Bu zam sonrasında, alt sınırdan maaş alan vefat eden sigortalının eşine ödenecek miktar 2 bin 250 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseldi.