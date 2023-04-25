Dar gelirli aileler bedava market alışverişi yapacak! Başvuranlara 700 TL market yardımı verilecek













GIDA YARDIMI İÇİN NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?





KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi zorluklar içinde olan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, 700 TL tutarındaki gıda yardımı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakanlık, bu destek ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda alımı konusunda yardımcı olmayı planlıyor. Gıda yardımı, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara destek olacak ve geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin yükünü biraz olsun hafifletecektir.Bu yeni destek ödemesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun en hassas gruplarına yardım etmeye devam ederek, sosyal yardımların önemini vurgulamaktadır. Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşları destekleyerek, onların daha güvende ve daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamaktadır.Gıda ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan bu yardım programı kapsamında başvuru detayları da duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığı'nın "Açık Kapı" web sitesi ya da e-devlet platformu üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli veya geliri olmayan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla bu yeni yardım programını duyurarak, ihtiyaç sahibi bireylerin gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirilerek, uygun olanlara 700 TL tutarında gıda yardımı yapılacaktır.700 TL gıda yardımı başvurusu yapacak kişiler için aranan şartlar şunlardır: Gelirlerinin olmaması Muhtaçlık sınırının altında olma Başvuruda verilen bilgilerin doğruluğu Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilen kişilere, ilgili kurumlar tarafından telefon mesajı gönderilerek yardımın ne zaman ve nereden alınabileceği bilgisi verilecektir.