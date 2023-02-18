Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde ki iki deprem sonrasında binlerce kişi hayatını kaybederken yakınlarını kaybedenlere ise devlet destek verdi. Hane başına 15 bin TL destek verilirken aynı zamanda bir sene boyunca kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Aile bakanlığı tarafından deprem ailelerine verilecek destekler ayrıntılarıyla açıklandı. İşte, 15 bin TL devlet yardım başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında 11 ilde ciddi hasarlar meydana gelirken devlet depremde zarar gören evlerin tekrar yapılmasıyla beraber o süre içerisinde depremzedelerin yanında olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evini kaybeden ya da evi hasar görenlere 10 bin TL yardım yapacağını duyururken bu rakam 15 bin TL olarak güncellendi.
Finans
18 Şubat 2023 - 00:30
Dar gelirli aileler hemen başvurabilir! Devletten hanebaşı 15.000 TL ödeme için başvuru şartları açıklandı! Başvuru ekranı açıldı acele edin hemen başvurun
Deprem sonrasında yardımlar havada uçuşurken devlet hane başına 15 bin TL destek verileceğini duyurdu. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler için şartlar ve tüm detaylar belli oldu. İşte dar gelirli aileler için verilecek ödemeler için başvuru ekranı haberimizde
Finans
18 Şubat 2023 - 00:30