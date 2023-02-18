Dar gelirli aileler hemen başvurabilir! Devletten hanebaşı 15.000 TL ödeme için başvuru şartları açıklandı! Başvuru ekranı açıldı acele edin hemen başvurun













BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

DEPREMDE YAKININI KAYBEDENLERE 100 BİN TL DESTEK

2.000 - 5.000 TL ARASINDA KİRA DESTEĞİ

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde ki iki deprem sonrasında binlerce kişi hayatını kaybederken yakınlarını kaybedenlere ise devlet destek verdi. Hane başına 15 bin TL destek verilirken aynı zamanda bir sene boyunca kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Aile bakanlığı tarafından deprem ailelerine verilecek destekler ayrıntılarıyla açıklandı. İşte, 15 bin TL devlet yardım başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında 11 ilde ciddi hasarlar meydana gelirken devlet depremde zarar gören evlerin tekrar yapılmasıyla beraber o süre içerisinde depremzedelerin yanında olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evini kaybeden ya da evi hasar görenlere 10 bin TL yardım yapacağını duyururken bu rakam 15 bin TL olarak güncellendi.Devlet depremden etkilenen bölgelerde yer alan vatandaşlar için hane başına 15 bin TL yardım edeceğini duyurdu. Gelen bilgilere bakılarak depremzedeler CİMER üzerinden başvuru yaparak desteklerden faydalanabilecek. E devlet üzerinden yapılan sosyal yardım başvuruları artık CİMER tarafından gerçekleştirilecek. Depremzedeler gerekli sayfaya girerek gerekli bilgileri doldurarak başvurusunu tamamlar.Depremzedeler için devlet harekete geçerken destekler peş peşe gelmeye başladı. Depremde yakınını kaybedenlere 100 bin TL yardım yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda depremde yakını kaybedenlere 100.000 TL verileceğini açıkladı.Yaşanan deprem sonrasında 10 ilde yıkıcı hasar bırakılırken depremzedelere kira desteği verileceği açıklandı. Bir yıl boyunca yapılacak olan kira ödemeleri ise 2 bin TL ve 5 bin TL arasında farklılık gösterirken bu yardımdan faydalanmak için e devlet sisteminden başvuruda bulunabilirsiniz.