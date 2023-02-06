Dar gelirli aileler hemen başvurun! 2.750 tl yardım parası verilecek! E-devletten başvuran PTT'den parasını anında alacak!

Birçok kurum sık sık maddi anlamda ihtiyacı olan vatandaşa yardım etmeye devam ediyor. Bir haber de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Edinilen bilgilere göre ihtiyacı olan çocuklara maddi destek verilecek. Peki şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDİ DESTEKVakıflar Genel Müdürlüğü yüzde 40 ve üzerinde engeli olan ve sosyal güvencesi olmayan engelli vatandaşlara ve anne ya da babası olmayan maddi olarak ihtiyacı olan çocuklara 2 bin 715 TL 19 kuruş destek veriliyor. Bu tutar 2023 senesi için yüzde 30 oranında artırılmış oldu. Destekten faydalanmak için engelli ya da yetim bir çocuğun sosyal güvencesinin olmaması, bir gelirinin olmaması, mahkeme kararı ya da kanunla bir aile tarafından bakıma alınmaması, taşınır ya da taşınmaz bir maldan gelir elde edilmemesi gerekiyor.
Aylık alanların ise vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması, bakım altına alınması, yetim çocukların 18, örgün lise ve dengi okulda okuyanların 20, üniversite eğitimi görenlerin ise 25 yaşını tamamlaması, lüks sınıf araç veya ruhsatı olmaması, muhtaç maaşı miktarının 170 katının geçilmesi ile birlikte ödemeler kesiliyor. Bu maaştan faydalanmak için başvuru formunun doldurulması ve engel durumu varsa sağlık kurulu raporu eklenerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne posta yoluyla ya da şahsen başvurulması gerekiyor.