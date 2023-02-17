















FATURA YARDIMLARI GELECEK!

Dar gelirli aileler hemen başvurun! Bakanlık hane başı 8500 TL yardıma başladı: Şartlara ve başvuru tarihine dikkat! Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için yardımlar başladı. Kış aylarında verilen fatura desteğinin yanında eğitim, gıda gibi çeşitli destekler devlet tarafından veriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı geçinmekte zorluk çeken aileler için bu ödemeleri gerçekleştiriyor.Ailelere ısınma desteği olarak verilecek yardımın miktarı 8 bin 500 TL olarak kararlaştırıldı. Yardımların biri biterken diğeri başlıyor. İhtiyaç sahibi aileler devletin desteğini her an yanında hissediyorlar. Bunun yanında eğitim ve öğretim yardımları okul başladığında başlatılmaktadır. Fatura yardımları da devletin çok sık yaptığı yardımlardan biridir. Özellikle fatura miktarlarının çok fazla yükselmesi ile birlikte bu yardım miktarları da yükseltildi. İşte fatura miktarı ile ilgili diğer detaylar...Dar gelirli vatandaşa fatura desteği gelecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından dar gelirli aileler için fatura destek ödemesi yapılacak. İhtiyaç sahibi ailelere verilecek bu ödemeler için başvurular e devlet sitesinden gerçekleştirilebilecek. Direkt olarak da başvuru formunu doldurarak da başvuru yapılabilecek. Fatura yardım ödemesine başvuruda bulunmak için ise belirli şartların olması gerekiyor. Vatandaşların başvuru koşullarının neler olduğunu merak ederken başvuru için gerekli şartlar da belli oldu.İşte başvuru şartları: Fatura yardımından yararlanabilmek için evde yaşayan kişi sayısında kişi başına düşen ücretin asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir. Kişinin gerçekten ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde bu yardım ödeneği verilecektir. İhtiyaç sahibi, zor durumda olan ailelere verilecek bu ödemeler için e devlet sistemi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.