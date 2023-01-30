Dar gelirli aileler o yardımı bakanlık onayladı! Başvuran her ay alacak! 1250 TL yardım parası için hemen başvurun!

Her yıl düzenli olarak yararlanılan sosyal yardımlar 2023 ile yükseldi. Yaşlara göre ücretin ne kadar arttığı, kimlerin yararlanabileceği ve daha fazlası yazımız ile sizlerle.
Devletten 1250 TL Yardımı Kimler Alabilecek?
Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara verilmesi planlanan 800-1250 Türk Lirasını
• Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, • Maddi zorluk içerisinde olan, • Kirada yaşayan, • Hanede fazlaca okuyan çocuğu bulunan, • Engelli ya da yaşlı bireylere sahip olanlar, • Devletten düzenli olarak sosyal yardım alanlar, • Kronik hastalar Alabilecektir. Verilmesi planlanan bu para aile destek paketi kapsamında olmaktadır ve yapılacak olan incelemeler üzerine aileye ne kadar verileceği belirlenecektir.
1250 TL Yardım Parası Başvuru Şartları Nelerdir?
Devletten 1250 Türk Lirası yardım almak için birkaç şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Bunlar; • Türkiye vatandaşı olmaması, • Mavi kart sahibi olmaması, • Yurt içinde ikamet etmesi, • 18 yaşını doldurmuş olması, • Hane halkı gelirinin asgari ücretten düşük olması, • Sosyal güvencesi bulunmaması Olarak sıralayabiliriz.
1250 TL Yardım Parası Başvurusu Nereye Yapılacak?
800-1250 Türk Lirası yardım parası alabilmek için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. E-devlet yardım parası başvurusunu TC kimlik numaranız ve şifreniz ile yapmanız mümkündür. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına da bizzat giderek başvuru yapmanız mümkündür.
1250 TL Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
E-devlet üzerinden başvurmak için; 1. E-Devlet uygulamasına kullanıcı girişi yapın. 2. Buraya tıklayarak sayfaya ulaşın.
3. Sağ köşede bulunan YENİ BAŞVURU linkine tıklayın. 4. Açılmış olan sayfada bulunan sözleşmeyi okuyup onaylayın ve devam edin. 5. Açılmış olan sayfaya kimlik numarası, adres bilgileri gibi önemli bilgileri kontrol edin. 6. Ardından devam et tuşuna basıp formu inceleyin. 7. Tüm bilgileri okuyun ve size uygun olanları işaretleyin. 8. Aile Destek Programına Başvurmak İstiyor musunuz? Sorusuna Evet tuşunu işaretleyin. 9. Son olarak da IBAN bilgilerinizi doğru bir şekilde girin.
E-Devlet 1250 TL Yardım Parası Ne Zaman Yatar?
Devlet tarafından yapmış olduğunuz başvuru onaylandıktan sonra ilk ödemeler 29 Temmuz’da tüm hesaplara yatacaktır.