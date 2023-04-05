Dar gelirli ailelere çocuk yardımı! Öğrenci belgesini alan başvuruya koşacak: En az 3000 TL...

Çocuğu okula giden ailelere yapılan destek ödemeleri hakkında güzel haber geldi. Devlet, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören çocukları olan ailelere farklı miktarlarda ödeme yapacak. Yapılan son açıklamaya göre başvuruların e-Devlet üzerinden başladığı duyuruldu. Bu destek ödemesi her ay düzenli sosyal yardım ödemesi alan ailelere yapılacak. Ödeme miktarı ise çocukların okul seviyesine göre değişiklik gösterebilecek. Artan giderler nedeniyle, özellikle çocukları okula giden aileler için geçinmek her geçen gün biraz daha zor hale geliyor. Bu nedenle, devletin bu yardımı, ailelerin yükünü hafifletmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Başvuru yapacak ailelerin e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru yapmaları gerekiyor.
ÇOCUKLU AİLELERE 3.050 TL DESTEK
Son açıklamalara göre, öğrencilere verilen yardım miktarı en az 3.050 TL olarak belirlendi. Bu SED yardımı için başvuru şartlarının da yerine getirilmesi gerekiyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve sonuçların olumlu olması durumunda ödemelerin PTT aracılığıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuru yapacak kişilerin, hane halkı içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari Ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan aileler, çocuklarının okul masraflarına destek olacak bu yardımdan yararlanabilecekler.