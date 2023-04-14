YAŞAM
14 Nisan 2023 - 20:40

Dar gelirli ailelere devlet kucak açtı! İki şart ile 2500 TL bayram yardımı verilecek: Başvuru tarihi sona eriyor

İhtiyaç sahibi aileler için yeni yardım ödemeleri başladı. Bakanlık tarafından belirlenen şartları taşıyan kişiler ayda 2500 TL yardım ödeneği alabilecekler. İşte başvuru şartları ve detaylar.

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 20:40
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dar gelirli ailelere devlet kucak açtı! İki şart ile 2500 TL bayram yardımı verilecek: Başvuru tarihi sona eriyor
TAKİP ETTAKİP ET


Son zamanlarda, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir destek ödeneği açıklaması yapıldı. Muhtaçlık sınırının altında aylık geliri olanlar, hemen başvuruda bulunarak 2500 TL'lik ödemelerini alabilirler. Özellikle, herhangi bir gelire sahip olmayan ve yaşlı ya da engelli bir vatandaşa bakmakla yükümlü kişiler de bu destekten faydalanabilirler.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NIN 2500 TL'LİK DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKENLER

PARA

Ancak, bu ödemenin alınabilmesi için sosyal güvencenin de olmaması gerekiyor. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, bu yardım ödemesine başvurabilirler.



Aylık olarak gerçekleşecek yardım ödemeleri, başvuruda belirtilen şartların karşılanması durumunda yapılacaktır. Bu nedenle, ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruda gereken şartları doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

Unutmayın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı vatandaşlara son derece destek sağlamaktadır. Ancak, bu desteklerden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ