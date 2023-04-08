Dar gelirli ailelere kesenin ağzı açıldı! Bu şartla 1250 TL bayram harçlığı verilecek: Ödeme tarihleri belli oldu







AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NİSAN AYI BAŞINDA YAPILMAYA BAŞLANACAK







Aile destek ödemeleri, devletin sağladığı destekler arasında yakından takip edilen bir konudur. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelere para desteği sağlanmaktadır. Ödemeler, her ayın belirli tarihlerinde yapılmaktadır ve Nisan ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılmaktadır. Aile destek ödemeleri, ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştıran önemli bir destek olarak değerlendirilmektedir. Ayrıntılar haberimizde...İhtiyaç sahibi ailelere yapılan aylık ödemelerle ilgili araştırmalar başlamış durumda ve hak sahiplerinin ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair detaylar merak ediliyor. Nisan ayı aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılan konular arasında. Yapılan açıklamaya göre, ödemeler önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Ödeme yapılacak kritik tarih ise 15 Nisan olarak belirlendi. Bu tarihten sonra ihtiyaç sahibi aileler, aile destek ödemelerini hesaplarında görebilecekler. Ayrıca, ödemelerin yapılacağı hesapların doğru olması ve güncel banka bilgilerinin sisteme kaydedilmiş olması da önem taşıyor. Eğer hak sahiplerinin banka bilgileri güncel değilse veya hesap bilgileri yanlışsa, ödemelerin gecikmesine veya gerçekleşmemesine sebep olabilir. Bu nedenle, hak sahiplerinin banka bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri ve güncellemeleri gerekiyor.Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı, %40-69 arası engelli aylığı, %70 ve üzeri engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yükseldi. Bu konuyla ilgili olarak Bakan Yanık bir açıklama yaparak, "Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi. %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, bu artışlı ödemelerin hak sahiplerine yatırılacağını açıkladı.