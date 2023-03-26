Dar gelirli ailelere Ramazan yardımı! Hemen formu doldurun: Belediyeden hem nakit hem de erzak yardımı yapılacak!







RAMAZAN AYI DESTEKLERİ







İhtiyaç sahibi insanların hem maddi anlamda hem de temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan destekler sürüyor. Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte yardımlar da hız kazandı. Peki Ramazan Ayı kapsamında hangi yardımlar yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyurulara göre Ramazan Ayı boyunca da dar gelirli vatandaşlara destekler devam edecek. Yapılan açıklamalara göre vatandaşlar elektrik ve doğal gaz faturaları için yapılan yardımlar devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar için yalnızca fatura desteği değil eğitim desteği, engelli maaşı gibi destekler de sürüyor. Hak sahibi vatandaşlar kıyafet desteği, eğitim desteği, okul ve kırtasiye desteği, bakım hizmeti, asker aileleri için destek, gıda desteği, yakacak desteği, nakit desteği, kira desteği, tıbbi destek, yeni doğan desteği, engelli desteği, bebek bezi ve bebek maması desteği de verilmeye devam ediliyor.2023 senesi başlangıcında maaşlara yapılan yüzde 30 zam sonrasında verilen desteklerin miktarları da arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu desteklerin yanında Ramazan Ayı süresince belediyeler tarafından gıda desteği de yapılıyor. Gıda destekleri için hak sahiplerinin belediyelere başvuru yapması gerekiyor. Ramazan kolisi içinde hane içindeki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri temel gıda ürünleri yer alıyor. Ramazan Ayı gıda kolisi almak için yalnızca belediyelere değil birçok farklı kuruluşa da başvuru yapılabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak desteği sağlıyor.