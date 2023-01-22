









DEVLETTEN ÇOCUKLU AİLELERE YARDIM ÖDEMESİ







BU YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Dar gelirli ailelere talih kuşu kondu! Çocuğu olan ailelere her ay para ödenecek: Yardımdan faydalanmak için son şans! Devlet tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelere sıklıkla yardımlar yapılıyor. Bu yardımlara bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere para verilecek. İşte detaylar...2023 yılında bir çok zam haberi belli oldu. Çocuklu ailere yapılacak yardımlarda merak ediliyor. 2023 yılı asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının belli olmasıyla yeni SED ödemeleri de merak ediliyor. 2023 yılında çocuklu ailelere ne kadar yardım ödemesi yapılacağı merak ediliyor.Bu kapsamda yardım ödenekleri şu şekilde olacak. Okul öncesi öğrenim gören çocuklar için 2059 TL yardım parası verilecek. İlköğretimde eğitim gören çocuklara 3090 TL ödeme yapılacak. Ortaokulda öğrenim gören çocuklar için 3295 TL yardım ödemesi yapılacak. Lise eğitimi için 2059 TL. Üniversitesi eğitimi için 3708 TL yardım parası ödemesi yapılacak.Haklarında bakım tedbiri karar bulunan çocuklara yardım ödemesi verilecek. Ekonomik sebeplerden dolayı bakım tedbirini alamadıklarına zorluk çekecek çocuklara bu ödemeler yapılabiliyor. Sosyal hizmetler kuruluşlarından bir bakım tedbirinin başlatılmış olması gerekir. Olağanüstü bir felaket yaşayan, ailesinin bakımını ve ihtiyacını karşılayamayacak çocuklar için de destek ödemeleri yapılmaktadır.