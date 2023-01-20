Dar gelirli ailelerin cebine devlet 1500 TL koyacak! Yardımı bilmeyen çok üzülecek: Başvurular başladı!







PTT, DAR GELİRLİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 1500 TL ÖDÜYOR!







OCAK AYI SONUNA KADAR ÖDENECEK

Parası olmayan, geliri düşük, acil nakde sıkışan herkes, başvuru şartlarını sağlaması halinde PTT'den yardım alabilir. Yardım destekleri anında hesabınıza yatırılır. Ödemeler aylık olarak yapılmakta ve PTT şubelerinden aylık olarak tahsil edilebilmektedir. Mali durumunuz kötüyse, faturalarınızı veya kiranızı ödemekte zorlanıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.PTT'den destek almak isteyenler başvuru yapmaları ve akabinde onalaylanması halinde anında ödeme alabilirler. Tek yapmanız gereken nüfus cüzdanınız ile bir PTT şubesine giderek ödemeyi tahsil etmek. Ayrıca PTT 1500 TL hibesinin ödenmesi için geçerli bazı koşullar bulunmaktadır. Bu şartların en önemlisi gelir kriterleridir. Kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir ve bunu ispatlayan herkes PTT'den bu yardımdan yararlanır. Teşvik başvuruları e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-devlet şifresi alıp TC kimlik numarası ile giriş yaptıktan sonra isteyen herkes Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardım başvuru formunu doldurabilir. Başvuru eksiksiz ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.Ocak ayı sonuna kadar ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödenekleri tamamlanmış olacak. Bugün e-devlet üzerinden başvuru yapanlar, 31 Ocak 2023 tarihine kadar PTT'den ödeme alabilecekler. Gelir durumuna göre 1500 TL ödenek verilecektir. Kişi başı hane geliriniz asgari ücretin üçte birinin azı konumundaysa bu ödemeye hak kazanırsınız. 1500 TL Ocak ayı avantajı için sadece 12 gününüz var. 31 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruların tamamlanması halinde 1500 TL sosyal yardım fırsatından yararlanabilirsiniz. e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. e-Devlet şifrenizi PTT'den aldıysanız, T.C kimlik numaranız ve e-Devlet adresinizle girişinizi yaptıktan hemen sonra Aile ve Sosyal Yardımlar Dairesi Başkanlığı sekmesinden sosyal yardım başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. e-Devlet şifresi olmayanlar, PTT şubesine bağlı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı veya Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla başvuru yapabilirler. Başvurusu onaylananların ödemeleri ay sonuna kadar PTT'den yapılacak.