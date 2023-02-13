Dar gelirli ailelerin kirası devletten! Her eve 1500 TL kira desteği için işte başvuru şartları!







BAKANLIK İHTİYAÇ SAHİPLERININ KİRASINI ÖDEYECEK! 1500 TL'LIK KİRA DESTEĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiralara destek sağlamak amacıyla 12 ay süresince 1500 TL'lik ödeme yapılacağını duyurmuştur. Bu koşulları karşılayanlar, bu desteği almak için hemen başvuruda bulunmalıdır. Bakanlık başvuruların açıldığını duyurmuştur ve bu desteğin alınabilmesi için bu fırsatın hemen değerlendirilmesi gerekmektedir.Düşük gelirli vatandaşlar, Bakanlıktan destek alarak kira desteğinden yararlanabilirler. Bu destek, gelir şartının ön planda olduğu 12 ay süren bir destek programıdır. Detaylarını paylaşıyoruz. Bu program, vatandaşların kira desteğinden yararlanarak daha kolay bir yaşam sürmelerine yardımcı olacak çok sayıda avantaj sunmaktadır.Şehirden şehire değişenler için, kira desteği olarak 1500 TL ödeme yapılıyor. 12 aylık süre boyunca ihtiyaç sahipleri bu ödemeyi alarak daha düşük bir kira bedeli ödemiş oluyor. Ancak başvuru sağlanması takdirde, başvurunuzun incelenerek size geri dönüş sağlanacağını unutmayın. E-Devlet platformu üzerinden kira desteği için başvuru yapılabilir. Bunun için e-devlet şifrenize ihtiyacınız olacak. Eğer bu şifreniz yok ise, en yakın PTT şubesine giderek hesap için şifre alabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın vermiş olduğu destek ödemelerinde e-Devlet aracılığı ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Kira yardımlarının belirli kişilere verilmeyeceği, Emekli aylığı alanların yanı sıra dul yetim aylığı alanların da bu ödemelerden yararlanamayacağı şart olarak belirtilmiştir. Bu şartı karşılayıp karşılamadığınızda kontrol edilecektir.