









DEVLETTEN YARDIM ÖDEMESİ GELİYOR







Dar gelirli milyonlarca vatandaşa sosyal koruma geliyor! Devlet o ailelere vatandaşlık maaşı bağlayacak! Barınma, gıda, giyim, eğitim ihtiyaçları için yeni sistem hayata geçiyor! İşte gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi detayları. Devlet tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için maaş bağlanacak! Ekonomik olarak biraz rahatlatılmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelere verilecek bu paranın detayları ve başvuru şartları haberimizde olacak. İşte detaylar...Devlet geçinmekte güçlük çeken vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Barınma, gıda, giyim, ısınma, eğitim gibi pek dal adı altında yapılan ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılıyor. İşte diğer ayrıntılar...İlk kez hayata geçirilmesi planlanan Aile Destek Sistemi ile birlikte geçinmekte güçlük çeken aileler için maaş bağlanması uygulaması başlatılacak. Avrupa ülkelerinden ekonomisi iyi olan ülkelerde başlatılan destek ödemesini Finlandiya ve İsviçre gibi ülkeler kullanıyor. Vatandaşlık maaşı kapsamında verilecek ödemelerin geri ödemesi de bulunmayacak. Bu ödemeler daha çok gelir seviyesi ülkelerin uyguladığı ödemeler olarak karşımıza çıkıyor. Gelirleri tamamlayıcı olarak kullanılacak Aile Destek Sistemi ile birlikte kullanılacak vatandaşlık maaşında asgari hayat standartlarının altında tek bir ailenin kalmaması amaçlanıyor. Tek bir hane aile destek programı kapsamından yararlandırılamaz olmayacak. Vatandaşlık maaşı tutarında yaş, aile nüfusu gibi bir çok kriter de dikkate alınarak yapılacak.