Dar gelirli öğrencilere 8.500 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı! Cumhurbaşkanı duyurdu! Asgari ücretin 3 katı ödenecek

Üniversite öğrencilerinin zor şartlarda okuması göz önüne alınarak teşvik programları geliştirildiğini biliyorduk. Yeni destek programını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başarı Destek Programı açıklamasından sonra öğrenciler ayrıntıları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. İşte bakanlık açıklamaları.
BAŞARILI ÖĞRENCİYE DESTEK
Hükümet ihtiyacı olan vatandaşalar için yardım programları oluşturuyor. Öğrenciler içinde oluşturulan birçok teşvik programı bulunmakta. Bu teşvik programları genelde, maddi açıdan desteğe ihtiyacı olan aynı zamanda başarılı öğrencilere sağlanıyor. Bu teşvik programlarına bir yenisi daha eklendi. Önce Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan daha sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan destek programı, Başarı Teşvik Programı adı altında duyuruldu. Sosyal yardımdan faydalanan gençler için oluşturulan programa göre, üniversitelerin 4 senelik yükseköğretim bölümlerinde okuyor olmaları gerekir. Aynı zamanda not ortalamalarının da yüksek olması şart koşulmuştur. Okudukları kurum 100 üzerinden değerlendire yapıyorsa öğrencinin yardımdan faydalanabilmesi için 85 ve üzeri ortalamasının olması gerekir. Diğer puanlama sistemlerinin de bu ortalamaya denk olması şarttır. Teşvik programlarının çoğu açıklandığı andan itibaren, başvurusu kabul edilen, şartları sağlayan hak kazanan vatandaşların hesaplarına yatırılmakta. Açıklanan programlar düzenli şekilde işlemeye devam ederken yeni teşvikler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Bu teşvik ödemelerinin açıklanmasıyla öğrenciler tüm şartları ve başvurunun nasıl yapılması gerektiğini merakla araştırıyor. Bütün ayrıntılar, bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir durumdadır.