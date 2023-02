Dar gelirli öğrencilere 8.500 TL ödeme! Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı! Cumhurbaşkanı duyurdu! Asgari ücretin 3 katı ödenecek

BAŞARILI ÖĞRENCİYE DESTEK







8.500 TL'YE KADAR DESTEK ÖDEMESİ

Üniversite öğrencilerinin zor şartlarda okuması göz önüne alınarak teşvik programları geliştirildiğini biliyorduk. Yeni destek programını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Başarı Destek Programı açıklamasından sonra öğrenciler ayrıntıları öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. İşte bakanlık açıklamaları.Hükümet ihtiyacı olan vatandaşalar için yardım programları oluşturuyor. Öğrenciler içinde oluşturulan birçok teşvik programı bulunmakta. Bu teşvik programları genelde, maddi açıdan desteğe ihtiyacı olan aynı zamanda başarılı öğrencilere sağlanıyor. Bu teşvik programlarına bir yenisi daha eklendi. Önce Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan daha sonra da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan destek programı, Başarı Teşvik Programı adı altında duyuruldu. Sosyal yardımdan faydalanan gençler için oluşturulan programa göre, üniversitelerin 4 senelik yükseköğretim bölümlerinde okuyor olmaları gerekir. Aynı zamanda not ortalamalarının da yüksek olması şart koşulmuştur. Okudukları kurum 100 üzerinden değerlendire yapıyorsa öğrencinin yardımdan faydalanabilmesi için 85 ve üzeri ortalamasının olması gerekir. Diğer puanlama sistemlerinin de bu ortalamaya denk olması şarttır. Teşvik programlarının çoğu açıklandığı andan itibaren, başvurusu kabul edilen, şartları sağlayan hak kazanan vatandaşların hesaplarına yatırılmakta. Açıklanan programlar düzenli şekilde işlemeye devam ederken yeni teşvikler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Bu teşvik ödemelerinin açıklanmasıyla öğrenciler tüm şartları ve başvurunun nasıl yapılması gerektiğini merakla araştırıyor. Bütün ayrıntılar, bilgiler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir durumdadır.Başarılı öğrencilere her daim destek sağlanıyor. Lise, ortaokul, ilkokul kademelerinde eğitim alan başarılı öğrencilere de teşvik sağlayan devlet bu kez de üniversite öğrencileri için program oluşturdu. Bakanlık, Başarı Teşvik Programı kapsamında 4 senelik eğitim alan başarılı lisans öğrencilerine her ay 300 TL destek yapılacağını duyurdu. Bu desteğin öğrencinin eğitim süresi boyunca her sene ödeneceği de açıklamalara eklendi. Aynı zamanda sosyal yardım alan ve YKS sınavlarında ilk 500 bine girerek başarı sağlayan öğrencilere de tek seferlik yapılacak bir destek ödemesinin olacağını belirtti. Bu ödemenin, öğrencinin başarı sırasına göre yapılacağı ve asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılacağını açıkladı.