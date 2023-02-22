Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler dikkat! Devlet yardım elini uzattı! Kara kışta 7500 TL kış yardımı ödeyecek... Başvurular e-devletten, acele edin







KARA KIŞIN YÜKÜ BU YARDIMLA HAFİFLİYOR! BAKANLIK HANE BAŞINA 7500 TL KIŞ YARDIMI ÖDEYECEK







AİLE BAKANLIĞI KIŞ YARDIMI YAPACAK

Devlet, yardıma muhtaç dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bireylere her ay binlerce liralık sosyal yardım ödemesi yapıyor. Devlet destek ödemeleri birçok farklı alandaki hesaplara yatırılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca kişinin hesabına yatırılacak yeni kış yardımı paketini açıkladı. Yeni destek paketinden yararlanmak isteyenler için başvuru süreci bugün başladı. Ancak başvuru için sadece 8 gün kaldı. Kış desteği başvuru koşulları ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.Aile Bakanlığı, PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek yeni sosyal yardım programını duyurdu. Bu yardım programı, kış aylarında zorluk yaşayan dar gelirli ailelere 7.500 TL tutarında destek sağlayacak. Ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Özellikle Mart ayı itibariyle artan soğukların beklendiği dönemde, bu yardım programı ihtiyaç sahibi vatandaşların yararına olacak. Aile Bakanlığı, kara kış desteği programına başvurabilmek için belirli şartları yerine getirmenin gerektiğini belirtiyor. Başvuruların kabul edileceği süre ise 8 gün olarak belirlendi.Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi kişilere kış yardımı yapmaya devam ediyor. Bakan Derya Yanık, 7.500 TL tutarındaki kış yardımı ile ilgili koşulları sosyal medya hesabından açıkladı. Kış yardımı ödemeleri, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruların ardından PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru işlemi için T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet girişi yapılması gerekiyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından her gün yeni sosyal yardımların detaylarını paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilecek olan 7500 TL'lik kış desteği ödemesi için aranan şartlar da Bakan Yanık tarafından tek tek açıklandı. Bu ödemeden yararlanmak isteyen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerde hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması şartı aranıyor. Ödemeler doğalgaz faturası ve elektrik tüketim desteği olarak veriliyor ve doğalgaz yardımı büyük şehirlerde daha yüksek ödeniyor. Başvuru yaptıktan sonra T.C. kimlik kartıyla birlikte PTT şubelerine giderek ödeme alınabilir. Toplam ödeme miktarı 7.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.Aile Bakanlığı'nın kış yardımı ödemesi için başvurular devam ediyor. Ancak bu yardımlar sadece kış aylarında değil, yıl boyunca farklı zamanlarda da yapılmaktadır. Bu yardımlar arasında doğum yardımı, bebek bezi yardımı, okul öncesi eğitim yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı ve daha pek çok farklı sosyal yardım bulunmaktadır. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir ve yardımlar doğrudan başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Başvuru yaparken gerekli belgeler ve şartlar hakkında detaylı bilgi edinmek önemlidir.