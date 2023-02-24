﻿Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi milyonları ilgilendiriyor! ASHB tam 7500 TL ödeyecek! PTT'den faturanızla birlikte paranızı alın







Kış Desteğine Kimler ve Nasıl Başvurabilir?







Şartlar ve Ödeme Detayları Nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların PTT aracılığıyla 7500 TL kış destek ödemesinden yararlanabileceğini açıkladı. Bakan Derya Yanık, kış desteği ödemesine ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı.Kış desteğine başvurmak için vatandaşlar e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla da yapılabilir. Hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Ödeme için, başvuru yapanlar, daha sonra T.C. kimlik kartları ile PTT şubelerine gidip, ödemeyi alabilir.Ödeme doğalgaz ve elektrik tüketimine destekleyici olarak sağlanacak. Büyük şehirlerde, miktar daha fazla olacak. Mayıs ayına kadar devam edecek olan bu aylık ödemeden başvurusu onaylanan herkes faydalanabilir. Elektrik tüketim desteği ödemeleri yaz ve kış ayrımı yapılmaksızın yapılıyor.Mart'tan sonra soğuk havaların fazlalaşması beklenirken, dar gelirli vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleri kış destek ödemesinden faydalanabilir. Başvurular başladı.