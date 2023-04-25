Dar gelirliler ev sahibi olsun diye 200 bin TL hibe verilecek! Prefabrik ev yardımı başladı













BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile dar gelirli kişilere barınma yardımı sağlanacağı duyuruldu. Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında sunulan bu yardım, betonarme ev yapımı ve prefabrik ev yardımı olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilecek. Barınma yardımı için başvuru yapmak isteyen kişilerin belli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunların arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, dar gelirli bir aileye mensup olmak, oturdukları evin bakımsız ve sağlıksız olması gibi kriterler yer almaktadır.Buna göre, barınma yardımı kapsamında evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapımı, prefabrik ev yapımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yardım yapılabilecektir. En fazla dikkat çeken yardım ise prefabrik ev yapımı yardımıdır. Bu kapsamda, dar gelirli kişilere 200.000 TL'ye kadar prefabrik ev yapımı hibe parası verilecektir. Bu yardım sayesinde, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, yaşam koşullarının da iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, barınma yardımı için başvuru yapmak isteyen kişilerin belirlenen şartları yerine getirmeleri ve başvurularını yapmaları gerekmektedir.Devletin prefabrik ev yardımı tutarı, 2023 yılı için en fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir. Barınma yardımı kapsamında yapılacak diğer destekler ise ev onarımlarında 35.000-100.000 TL arası ve betonarme ev yapımında 300.000 TL'ye kadar destek olarak açıklanmıştır. Prefabrik ev yardımı için başvurular, ihtiyaç sahiplerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden şahsen yapması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin muhtaçlık durumunu kanıtlaması gerekmektedir. Başvuru işlemleri esnasında, yapılan başvurular ilgili birimler tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişilere geri ödemesiz, karşılıksız hibe para desteği verilecektir.