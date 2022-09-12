Dar gelirliler için TOKİ çalışmalarını hızlandırdı! 1 milyon vatandaşa güvenli konut inşası başlıyor! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı TOKİ büyük projesinin detayları







TOKİ'den toplam 362 milyar TL yatırım







250 bin konut inşaası detayları

250 bin konut başvuru şartları

10 bin sanayi sitesi kurulacak

Sanayi sitesi başvuru şartları

100 bin altyapıya sahip arsa

10 bin arsa için başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi hakkında giderek daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Son 20 yılda TOKİ kullanılarak 1.1017 milyon sosyal konut inşa edildi, ancak bu ilk defa 250 bin konutun bir kerede inşa edilecek. 100 bin altyapı parseli konut için hazır olacak ve vatandaşlar 10 bin sanayi sitesinde kendi işlerini kurma fırsatına sahip olacaklar.Yaklaşık 362 milyar liralık bir yatırımla yaklaşık 250 bin konut inşa edilecek. Bu kadar büyük yatırımların sinerjik etkisinin ekonomik aktivitede 1,5 trilyon liranın üzerinde getiri sağlaması bekleniyor. Bu, kiralarda ve konut fiyatlarında devam eden yükselişin frenlenmesine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Düşük gelirlilere %10 peşinat ve 240 ay vade veriliyor. Konut projelerinden gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler için kontenjan ayrılacak.Bu kampanya en az 100 bin yeni iş fırsatı yaratacak. Ekonomi, sanayi ve ticaret çarkları 250'den fazla alt sektörü etkiledikçe hızlanacak. Ayrıca toplu konut ve istikrarlı istihdam da depreme meyilli Türkiye'nin kentsel dönüşümünde öncü rol oynayacak. Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlayacak güç ve teçhizatla inşa edilecek. Projenin ilk aşaması, bir milyondan fazla insanı sağlıksız mahallelerden daha güvenli konutlara taşıyacak. Evler 81 ilde, arsalar da 7 bölgede olacak. En fazla konut ise İstanbul'da yapılacak. Konutlar; yerel ve yatay mimariyler en fazla 5 kat, sıfır israfı destekleyen, enerji verimliliği ve iklim dostu malzemeler yapılacak ve aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemine sahip olacak.- T.C. vatandaşı olmak, - Proje il sınırlarında en az 1 yıl ikamet, ya da proje il nüfusuna kayıtlı olmak,. - Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayetindeki çocukları üzerine T.C. sınırlarında tapuda kayıtlı konut bulunmaması, - TOKİ'den daha önce ev sahibi olunmaması.Söz konusu hamleyle TOKİ, kurulduğu günden bu yana ilk kez küçük işletme sahiplerine iş olanağı sunacak. Bu projede vatandaş hem iş sahibi olacak hem de istihdama katkıda bulunacak. Küçük tamirhanelerden oto tamirhanelerine, mobilya imalatçılarından makine imalatçılarına kadar onlarca farklı sektöre ev sahipliği yapan sanayi alanları bulunacak. 100'ü Ankara, 500'ü Adana ve 700'ü İzmir'de olmak üzere 28 ilde 10 bin sanayi sitesi yapılacak.- TC Vatandaşı olmak. - Projenin yapıldığı il nüfusuna kayıtlı olunması ya da il sınırlarında faaliyet yapıyor olması, - 18 yaşını doldurmuş olması, - Ustalık, İşyeri Açma, İlgili Oda Kaydı belgeleri ya da vergi mükellefiyeti olması, - Başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödeme yapıldığına dair makbuz.TOKİ, kurulduğu günden bu yana ilk kez vatandaşlara elektrik, su ve doğalgaz altyapısı ve tamamlanmış bir planı olan inşaata hazır arazi sağlayacak. Düşük gelirli vatandaşlar, şehrin eteklerinde kendi evlerini inşa etme fırsatına sahip olacaklar. Yedi bölgede arsalar piyasanın altında, faizsiz ve uzun vadeli olarak vatandaşlara sunulacak. İlk faz 100 bin konut sağlayacak ve inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne olumlu etki yapacak.- T.C. Vatandaşı olması, - Yoksul ve dar gelirli olması, - Arsa tahsisinde kişinim kendisinin, eşinin yada velayetindeki ergin olmayan çocuğunun bir belediye sınırında ev yapmaya müsait arsa tapusuna ya da ev yapılmasına müsait arsa payına sahip olmaması, - Başvuru bedeli olarak bankaya 500 TL'nin temerküz ödemesi yapması.