Dar gelirlilere son çağrı: 1.200 TL yardım almak için tek bir şart var!







TERÖRDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA AYLIK 1.200 TL DESTEK Devlet tarafından teröre karşı verilen mücadele sürecinde, terör mağdurlarına ve onların yakınlarına ekonomik destek sağlamak amacıyla yeni bir destek paketi hayata geçirildi. Yapılan açıklamada herhangi bir yaş sınırlaması getirilmeden terörden etkilenen ve gazi yakınlarına aylık olarak 1.200 TL destek verileceği ifade edildi.





E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK!

Devlet tarafından terörden etkilenen ve gazi yakınlarına 1.200 TL destek verilecek ve bu ödemeler e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak PTT hesaplarından alınabilecek.Hak sahibi olan kişilerin ödemelerini alabilmek için e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan vatandaşların TC kimlik numarasının yanında gazi yakını olduğunu belirten bir evrak da ibraz etmeleri gerekiyor. Başvuruların onaylanmasından sonra hak sahibi olan kişilere aylık olarak 1.200 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak. Ayrıca ödemeler sadece bir kere başvurmanın yeterli olduğu belirtildi. Devlet tarafından bu destek paketi kapsamında terörden etkilenen ve gazi yakınlarına 1.200 TL destek verilmesinin, kişilerin olumsuz anlamda etkilenmesini önlemek ve manevi anlamda çöküntüye uğramalarını engellemek amacıyla sağlandığı aktarıldı.