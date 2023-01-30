Dar gelirlilere son dakika yardım müjdesi! E-devletten başvurana anında 700 TL!

Yapılan devlet destek ödemeleri ihtiyaç sahibi vatandaşın yüklerini hafifletiyor. Destek ödemelerinde eğitim yardımı, fatura yardımı, gibi birçok yardım çeşidi bulunmaktadır. Dar gelirliye gıda yardımı haberi geldi…
DAR GELİRLİLERE NEFES KESEN SON DAKİKA MÜJDESİ! HEMEN BAŞVURAN ANINDA 700 TL!
Vakıflar Genel Müdürlüğü`nden müjde gibi müjde geldi. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak. 700 liralık gıda yardımı için hemen siz de başvurun. Yeni sene ile yardım ödemeleri için hazırlıklar yapıldı. Yardım ödemelerinin peşi kesilmiyor. Pek çok kategoride verilen yardım ödemeleri fatura yardımı, gıda yardımı, kira yardımı, ısınma yardımı gibi çeşitli şekillerde verilebiliyor. İşte yapılacak olan yardım ödemelerinin detayları...
700 TL`LİK GIDA YARDIMI YAPILACAK!
Destek Vakıf Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Başvurunuzun işleme alınması için e-Devlet Başvuru Formu'na giderek Kızılay'a başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra ödemenizi PTT ile alabileceksiniz. Başvurular bu amaçla sağlanan form üzerinden doldurulmalıdır. Online başvuru yapacaksanız, başvuru formunu doldurarak başvuru sürecini tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Vakıf müdürlüğü ek yardım paketleri düzenlemektedir. Ayrıca Vakıf Müdürlüğü tarafından ek ödemeli yardım paketleri düzenlenmektedir.
700 TL GIDA YARDIMI HAKKINDA BÜTÜN AYRINTILAR!
Kuru Gıda Yardımından Yaralanabilecekler: Sosyal güvencesi olmayan veya hane halkı geliri net asgari ücreti geçmeyenler; 7 Temmuz 1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaş Üstü Zor durumdaki ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında maaş alanlar.
BAŞVURU:
Kuru Gıda Yardımı Hizmetinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar “Aşevi ve Kuru Gıda Hizmetleri Vakfı Müdürlüğü Başvuru Formu”nu doldurarak Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla ulaşabilirler. 18-65 Yaş Arası 12 Yaşına Kadar Çalışabilecek Durumda Olanlar Aylık iş başvurusu yapabilmek için Türkiye İş Kurumu'na kayıt yaptırmak gerekmektedir. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, uygun kişiler kuru gıda almaktadır. Kuru Gıda Yardımı hizmetlerine yapılan başvurular, sınırlı sayıdaki kontenjanlar üzerinden değerlendirilecektir ve başvuru yapılması, hizmetlerin hemen başlatılması anlamına gelmez. Kuru gıda yardımından faydalanan vatandaşın ölümü yada ihtiyaç durumunun değişmesi yada bakıma muhtaç haline gelip bakımının gerekli olması ve paketin üç ay boyunca haber
verilmeksizin teslim alınmaması durumunda hizmet sona erer. 5 yıl sonra hizmeti kullanmaya devam etmek isterseniz tekrar başvurabilirsiniz. YARDIM BAŞVURUSU İÇİN:
http://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari