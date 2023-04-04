









SOSYAL YARDIM PARALARI ÖDENECEK! EN DÜŞÜĞÜ 5 BİN TL







Dar gelirliye Aile Bakanlığından dev yardım! 5.000 TL ödeme yapılacak! Seçimden önce devlet jesti! Başvuran hemen alacak. Seçimden önce sosyal yardım parası ödenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sosyal yardım parası verileceği belirtildi. Hem de tamı tamına 15 bin TL. 15 bin TL'yi bulan sosyal yardım ödemelerine ilişkin detaylar ise belli oldu. İşte detaylar...Sosyal yardım paraları ödenmeye başlanacak. Seçim öncesi ödenmesi planlanan sosyal yardım ödemelerinin 15 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Aile Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemelerine ilişkin detaylar paylaşıldı. e devlet üzerinden alınacak başvurular aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca da alınabilecek. Başvurunun nasıl yapılacağı, şartları ve ödeme miktarları haberimizde yer alacak. İşte ayrıntılar...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çocuk yardım parası, eğitim yardım parası, çeyiz yardımı, kira yardımı, giyecek yardımı, ısınma yardımı, gıda yardımı, fatura yardımı gibi bir çok yardım ödenmesi yapıldığı bilinmektedir. Bu senenin seçim senesi olması ve asgari ücret, diğer maaşlara da yapılan zamlar oranında da bu yardım ödemelerine de zam yapıldı. 5 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar yükselen ödemeleri almak söz konusu. Peki bu ödemelerin alımına ilişkin şartlar bulunuyor mu? Elbette ki bulunuyor. İşte o şartlar...Öncelikle bu yardıma başvuruda bulunan kişilerin maddi durumu yetersiz ve alım gücünün düşük olması gerekmektedir. Yani ödemeler ihtiyaç sahibi bireylere yapılıyor. Genel taslak belirtilen madde ise hane başındaki kişi sayısına düşen gelirin üçte birinden az olması. Yani evde kaç kişi yaşıyor ise, bu evde yaşayanların toplam gelirleri toplanıp bu gelirin kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Ayrıca bu ödemeler gelire göre de değişebilmektedir. Gelirin çok düşük olması durumunda daha yüksek miktarlar alabileceğiniz gibi, daha yüksek olması durumunda da bu ödeme miktarları düşüyor. 12 ay boyunca verilecek bu ödemeler düzenli olarak vatandaşlara veriliyor.