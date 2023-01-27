Dar gelirliye, ihtiyaç sahibine tam 35.000 TL ödeme! Şartlar rafa kalktı: Bu kişilerin sadece başvurusu yeterli!

Yurttaşların en çok dert ettiği hususlardan olan kara listeler artık geçmişte kaldı. Başvuru yapan herkese 34 bin TL’ye kadar ulaşan kredi olanağı verilecek. Neredeyse her banka sicil notunu ve kara listeyi çok önemsiyor. Yeni çalışma sayesinde bir süre kara liste göz ardı edilecek. Yurttaşların teminat ya da kefil göstermesi yeterli olacak. Kredi alındığı durumda müşteri kredi kartı da alabilecek. Bu sayede rahatlıkla para transferi yapılabilecek. Tüm olanaklardan yararlanmak isteyen müşteriler bankaya teminat gösterecek. Bu sebeple gelirinizin bankayı memnun ve ikna etmesi gerekecek. Hem Halk Bank’ın hem de Vakıf Bank'ın verecek olduğu kredi olanağı sayesinde nice yurttaş ekonomi durumunu bu zor günlerde az da olsa düzeltebilecek.
Kredi Kartı Almak İçin Bankanın Müşterisi Olunmalı
Bankalar faiz oranlarında herhangi bir farklılık yapmayacak. Taşıt kredisinden konut kredisine kadar birçok türde kredi olanağı dahil olmak üzere özellikle esnek ödeme şartlarının sunulacağının altı çizilirken ödeme düzeninin yurttaşla birlikte yapılacağı detayı kredi alacak kişileri mutlu etti. Vakıf Bank’tan ve Halk Bank’tan kredi alan vatandaşlara bankalar içerisinde de farklı ayrıcalıklar sağlanacak. Maaşlarını bu bankalara getiren vatandaşlara kredi kartı olanağı sağlanması konuşuluyor. Kara listeleri kredi verirken görmezden gelecek olan bankalar aynı sistemi kredi kartı verirken de uygulayabilecek. Hem kredi için hem de kredi kartı için başvuru yapmak isteyen kişilerin şubelere gitmesi yeterli olacak. Şubeye gidemeyecek durumda olanlar internet bankacılığı ya da bankamatikler aracılığıyla başvuru yapabilecekler.