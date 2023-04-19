Dar gelirliye özel TOGG geliyor! Fiyatı cazip, donanımı baş döndürücü: İşte beklenen açıklama













TOGG, Türkiye'de yerli ve milli bir otomobil olarak gündemdeki yerini koruyor. Aracın herkes için erişilebilir olması için çalışmalar yapılırken, üretim tarihi ve fiyatı merak konusu olmaya devam ediyor. Önceden yapılan açıklamalara göre, TOGG'un en uygun fiyatlı otomobili piyasa koşullarına göre 800 bin liradan başlayacak. Ancak vatandaşların önerileri ve yorumları sonrasında alt segment araç fiyatlarında bir modelin üretilmesi de talep ediliyor. Bu da vatandaşların erişilebilir bir yerli otomobil beklentilerini artırıyor.TOGG T10X modeli için 800 ila 900 bin lira arasında ön sipariş alındığı ve ilk etapta 20 bin üretim yapılacağı bildirildi. Üretim bandının giderek genişleyeceği ve tüm dünya ülkelerinde satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için TOGG modeli üretilmesi talep ediliyor. İlk satışta fiyat nedeniyle geri adım atıldığı için, şirketin uygun fiyatlı aile araçları üretme konusunda düşünceleri konuşuluyor. TOGG tam otomatik elektrikli bir araç olarak satışa sunuldu. Fiyatları, Türkiye'deki piyasa koşullarına göre oldukça uygun olarak görülüyor. Ancak, dar ve orta gelirli vatandaşların erişebileceği bir modelin olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu konuyla ilgili olarak, vatandaşların erişilebilir bir yerli otomobile sahip olma taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Konu kulislerde konuşulmaya devam ediyor ve vatandaşların fikirleri dikkate alınıyor.