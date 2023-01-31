Kredi
31 Ocak 2023 - 08:45

Dara düşen emekliye tamı tamına 10.000 TL ödeme müjdelendi! SSK, Bağkur, memur emeklileri dikkat: Bu bankaların ATM'sinden verilecek!

2023 yılında emekliler nakitsiz kalmayacak. bir çok emekli istediği kadar kredi kullanarak nakit ihtiyacını hemen karşılayabilecek. Detaylar Haberimizde...

Kredi
31 Ocak 2023 - 08:45
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Dara düşen emekliye tamı tamına 10.000 TL ödeme müjdelendi! SSK, Bağkur, memur emeklileri dikkat: Bu bankaların ATM'sinden verilecek!
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HERKES ATM’DEN BİR TUŞLA KREDİ ÇEKECEK!



ATM üzerinden bir tuşla kredi çekmek artık mümkün!

Krediye ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş bankada sıra beklemeden direkt ATM’lerden de para çekebilecek. Emeklileri ilgilendiren bu kredi kampanyasında emeklilere tam 10 bin lira kredi imkanı sağlanıyor.



PTT Bank Fibabanka Halkbank Ziraat Bankası emeklilere faizsiz e düşük faizli olarak kredi imkanı sunuyor. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler bankaları ile iletişime geçerek detaylı görüşme sağlayabilirler. Saydığımız bankalardan emekli maaşı alan emekliler kendi bankalarının sunduğu bu kampanyadan yararlanmak için haberimizin detaylarını okuyabilir!

Bankalar emekliler için bir bir kredilerini sıralarken bu bankalardan maaş alan emekliler ATM’den bile kredi çekebilecek. İşte 2023’ün en kolay Kredi kampanasının detayları….

Kefil yok, şart yok bu kredi de emeklilere özel olarak oluşturulan kredi ile emekliler nakit sıkıntısı yaşamayacaklar. Ödeme kolaylığı da bulunan kredi kampanyasında emekliler tüm ihtiyaçlarını şubeye bile gitmeye gerek kalmadan bir SMS ile 50 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Emeklilerin kullanabileceği en düşük krediler en düşük 10 bin liradan başlarken kredi kampanyasının detayları da netleşiyor.

NASIL KREDİ ÇEKİLEBİLİRSİNİZ?

Kredi çekmek isteyen emekliler maaşını kredi çekilecek bankadan almak koşulu ile ya da maaşını o bankaya taşımaları durumunda mutlu emekli ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor. Başvuruları ise Halkbank internet bankacılığı ya da mobil şubeler üzerinden yapılabilmektedir. ya da internet üzerinden erişim sağlamakta zorlananlar ise en yakın banka şubesine giderek işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

PTT BANKTAN DA KREDİ KULLANABİLİRSİNİZ

Maaşını PTT üzerinden alan emeklilerde en yakın PTT merkezi ile iletişime geçerek 100 bin liraya kadar kredi kullanabilmektedir. Faiz oranları ise emeklilerin kredi notuna göre belirlenmektedir.

Bunu dışında Yapı Kredi Bankası ‘ da emekliler için kredi kampanyası sunuyor. Yapı kredi internet bankacılığına giriş yaparak kredi kullanma limitinizi hemen öğrenebilirsiniz!

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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