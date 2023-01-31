Dara düşen emekliye tamı tamına 10.000 TL ödeme müjdelendi! SSK, Bağkur, memur emeklileri dikkat: Bu bankaların ATM'sinden verilecek!

HERKES ATM’DEN BİR TUŞLA KREDİ ÇEKECEK!
ATM üzerinden bir tuşla kredi çekmek artık mümkün! Krediye ihtiyacı olan milyonlarca vatandaş bankada sıra beklemeden direkt ATM’lerden de para çekebilecek. Emeklileri ilgilendiren bu kredi kampanyasında emeklilere tam 10 bin lira kredi imkanı sağlanıyor.
PTT Bank Fibabanka Halkbank Ziraat Bankası emeklilere faizsiz e düşük faizli olarak kredi imkanı sunuyor. Kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler bankaları ile iletişime geçerek detaylı görüşme sağlayabilirler. Saydığımız bankalardan emekli maaşı alan emekliler kendi bankalarının sunduğu bu kampanyadan yararlanmak için haberimizin detaylarını okuyabilir! Bankalar emekliler için bir bir kredilerini sıralarken bu bankalardan maaş alan emekliler ATM’den bile kredi çekebilecek. İşte 2023’ün en kolay Kredi kampanasının detayları…. Kefil yok, şart yok bu kredi de emeklilere özel olarak oluşturulan kredi ile emekliler nakit sıkıntısı yaşamayacaklar. Ödeme kolaylığı da bulunan kredi kampanyasında emekliler tüm ihtiyaçlarını şubeye bile gitmeye gerek kalmadan bir SMS ile 50 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Emeklilerin kullanabileceği en düşük krediler en düşük 10 bin liradan başlarken kredi kampanyasının detayları da netleşiyor.