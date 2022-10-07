Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!







12'ŞER YIL HAPİS İSTENDİ







"Amirallerin Montrö bildirisi" davası ile ilgili savclık mütalaasını açıkladı. Aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün de bulunduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaa da 91 sanık için beraat kararının verilmesi talebinde bulunuldu.Ankara Başsavcı Yardımcısı Veysel Kaçmaz ve Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya, Montrö Boğazı Antlaşması belgelerine ilişkin soruşturmalarını tamamladı. Tamamlanan soruşturma kapsamında mütalaa hazırlandı mütalaada darbe imalı bildiriye imza atan zanlılar hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçlamasında 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Nisan 2021'de başlatılan soruşturmanın tamamlanarak mahkemeye sunulması için hazırlanan mütaalaasında suçlanan diğer 91 şüpheli için de beraat kararı verilmesi talebinde bulunuldu.