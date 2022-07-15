Darbecilerin yeni oyunu: Hava Harp Okulu öğrencileri 15 Temmuz'u Mavi Otobüs'te anlattı













Mavi Otobüste FETÖ'cüler

Hedef: Abidin Ünal

FETÖ'cü Generali aklamaya çalıştılar

Mavi Otobüs filminde dikkat çeken detaylar

15 Temmuz darbe girişimine karışan, yurt dışına kaçan Hava Harp Okulu öğrencileri film çektiler. Mavi Otobüs isimli filmde, 2018 yılında darbe olaylarına karıştığı daha sonra yurt dışına kaçan Samet Yazgaç, Lokman Hekim Avcı, Halit Tunç, İhsan Kurt, Rıdvan Aydın, Adnan Yıldız gibi FETÖ'cüler filmde rol aldı. Mavi Otobüs filmin yayın tarihi de hayli şaşırtıcı. 71 askeri okul öğrencisinin müebbet hapis cezasının bozulmasından tam 3 hafta sonra film yayınlanmıştır.FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde bulunmuştu. Polisin, Türk halkının, askerlerin şehit edildiği 15 Temmuz gecesinde TMBB, PÖH Başkanlığı ve MİT Genel Merkezi bombalanmıştı. 22 Haziran 2022 tarihinde 71 askeri öğrencilerin müebbet hapis cezasının bozulması kararına 15 Temmuz Derneği karşı çıkmıştı. Bozulan kararda askeri öğrenciler tahliye olmuştu. Bu olay sonrasında FETÖ, algı yaratmak için Mavi Otobüs adıyla bir film çekmiştir.FETÖ'nün rol aldığı 'Mavi Otobüs' filminde, tamamı Hava Harp Okulu mezunlarından oluşan 6 firari FETÖ mensubu, müebbet hapis cezasına çarptırılan öğrenciler: Samet Yazgaç, Lokman Hekim Avcı , İhsan Kurt, Rıdvan Aydın, Halit Tunç, Adnan Yıldız. Filmde yer alan Adnan Yıldız ve Rıdvan Aydın, FETÖ'nün 'Koşulsuz Adalet Hareketi' üyesi olarak Fransa'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binası önünde Türkiye karşıtı eylem düzenledi. Adnan Yıldız ve Rıdvan Aydın Avrupalı ​​kaçaklardır. Filmde rol alan eski Hava Harp Okulu öğrencisi Samet Yazgaç, 2018 yılında şartlı tahliye olunca yurt dışına kaçtı. Altısı iltica eden bu isimlerin 2018 yılında Türkiye'den ayrıldığı ve ilticacı olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik hava operasyonları ile tanınan ve 2016 yılında hava kuvvetleri komutanı olan Orgeneral Abidin Ünal, Mavi Otobüs filminin hedefi oldu. FETÖ mensuplarının hazırladığı Mavi Otobüs filminde, darbe gecesi uçağın kalkışını engelleyen, darbe planına karşı savaşan ve FETÖ askerleri tarafından esir alınan Orgeneral Abidin Ünal şu ​​şekilde hedef alındı: Abidin Ünal Yalova kampına geldi ve 'Bu vatan için kan ve ter dökeceksiniz' dedi. Bu sözleri bize bilerek söyledi, kurguladı. FETÖ, Abidin Ünal'ı hedef alırken 141 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Orgeneral Akın Öztürk hakkında açıklama yapmamaları dikkatleri üzerine çekti.15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 16 yıl hapis cezası alan Tuğgeneral Aydın Gündüz için 'işkenceye maruz kaldı' denilmişti. Fakat darbe girişimine nasıl bulunduğu, ilaç kutularında notların bulunduğu hakkında hiçbir şey denilmedi.FETÖ mensupları tarafından hazırlanan ve müebbet hapis cezasının bozulmasından üç hafta sonra vizyona giren "Mavi Otobüs" filmindeki detaylar dikkat çekti. Filme katılan üç eski Hava Harp Okulu öğrencisinin gözlük taktığı görüldü. Hepimizin bildiği gibi Hava Harp Okulu girişinde yapılan göz muayenesi çok önemlidir ve göz hastalığı olanlar uçamazlar. Bu detay onlara sorunun nasıl çalındığını ve askeri akademiye tövbekar olarak girmek için torpidoların nasıl kullanıldığını anlatan FETÖ'cüleri hatırlattı. İtirafçılar, FETÖ'nün "abileri" tarafından torpillerle ve sorularla askeri okula girdiklerini açıklıyor. Saat 20:30 - 0:30 arası darbe girişiminden tam dört saat sonra araçlarına binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gittiklerini söyleyen firari FETÖ'cüler, "Hiçbir şey bilmiyoruz" dedi. Mavi Otobüs filminde, savaş uçaklarının ve tankların darbe girişiminden haberdar olduklarını itiraf ederek daha önceki iddialarını yalanladılar. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Mavi Otobüs" filmini "itiraf" olarak nitelendiriyor: "FETÖ'cüler, kendilerine kod adı veren ve çalıntı soruyla gönderilen FETÖ mensupları için #MaviOtobüs filmini çekip paylaştı. Darbeyi paylaşanlar, sözde öğrencilerin FETÖ'cü olduğunu kanıtladı.”