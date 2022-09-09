Kaza, Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ü.K. idaresindeki 06 BDK 920 plakasına sahip otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 BL279 plakasına sahip araç çarpıştı. Kazada B.K. (14), Y.K. ( 21) yaralandı. Yaralılar olay mahaline çağrılan ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:06
Darende'de kaza: 2 yaralı
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 16:06
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