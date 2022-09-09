Darende’de kaza: 2 yaralı

Kaza, Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ü.K. idaresindeki 06 BDK 920 plakasına sahip otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 BL279 plakasına sahip araç çarpıştı. Kazada B.K. (14), Y.K. ( 21) yaralandı. Yaralılar olay mahaline çağrılan ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.