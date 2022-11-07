FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Darmaduman gençlik dizisi formatında ekranlara geliyor. Genellikle üniversitede geçen dizinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu.
Dizi
07 Kasım 2022 - 12:39
Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
FOX TV'nin yeni gençlik dizisi Darmaduman güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Seyirci ise dizinin çekildiği okulu merak etmeye başladı. Peki, Darmaduman dizisi nerede çekiliyor? Darmaduman çekim yeri neresi, hangi okul? İşte, Darmaduman dizisinin çekim yeri...
Dizi
07 Kasım 2022 - 12:39
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