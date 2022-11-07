Dizi
07 Kasım 2022 - 12:39

Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri

FOX TV'nin yeni gençlik dizisi Darmaduman güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Seyirci ise dizinin çekildiği okulu merak etmeye başladı. Peki, Darmaduman dizisi nerede çekiliyor? Darmaduman çekim yeri neresi, hangi okul? İşte, Darmaduman dizisinin çekim yeri...

Dizi
07 Kasım 2022 - 12:39
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Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Darmaduman gençlik dizisi formatında ekranlara geliyor. Genellikle üniversitede geçen dizinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu.

DARMADUMAN HANGİ ÜNİVERSİTEDE ÇEKİLİYOR?

Beverly Hills 90210'un uyarlaması olan Darmaduman, Özel Piri Reis Üniversitesi'nde çekiliyor.

DARMADUMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Darmaduman her hafta Perşembe akşamı saat 20:00'de FOX TV ekranlarında.

 DARMADUMAN ÇEKİM YERLERİ

DARMADUMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Aslıhan Malbora : Ece

Mert Yazıcıoğlu : Kerem

Hafsanur Sancaktutan : Derin

Aytaç Şaşmaz : Evren

Nur Fettahoğlu : Beliz

Necip Memili : Harun

Aslı Orcan

Meral Çetinkaya

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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