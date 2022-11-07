Darmaduman dizisi nerede çekiliyor, çekimlerde hangi üniversite kullanılıyor? Darmaduman dizisi çekim yerleri

DARMADUMAN HANGİ ÜNİVERSİTEDE ÇEKİLİYOR?

DARMADUMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

DARMADUMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Darmaduman gençlik dizisi formatında ekranlara geliyor. Genellikle üniversitede geçen dizinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu.Beverly Hills 90210'un uyarlaması olan Darmaduman, Özel Piri Reis Üniversitesi'nde çekiliyor.Darmaduman her hafta Perşembe akşamı saat 20:00'de FOX TV ekranlarında.Aslıhan Malbora : Ece Mert Yazıcıoğlu : Kerem Hafsanur Sancaktutan : Derin Aytaç Şaşmaz : Evren Nur Fettahoğlu : Beliz Necip Memili : Harun Aslı Orcan Meral Çetinkaya