Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...







Kaleyi bırakmayacak gibi gözüküyor







Siyah-Beyazlıar Antalya kampında şu ana kadar iki maç yaparken, Şenol Güneş bu iki maçta da kaleyi Mert Günok'a emanet etti. Charleroi ve Westerlo ile Antalya'da hazırlık maçı yapan Beşiktaş bu iki karşılaşmayı da kazanırken, Mert Günok gösterdiği performansla güven verdi.Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte formasına tekrar kavuşan Mert Günok'un, kaleyi kaptırmamak için antrenmanlardan sonra fazladan çalışmalar yaptığı da öğrenildi.Perşembe günü Antalya'daki son hazırlık maçını Giresunspor ile yapacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Siyah-Beyazlılar ilk resmi maçını Zirat Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta Şanlıurfaspor ile Vodafone Park'ta yapacak.