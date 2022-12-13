SPOR
13 Aralık 2022 - 23:10

Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Danimarka'nın Bakken Bears takımına 68-66 mağlup oldu ve gruptaki üçüncü yenilgisini aldı.

SPOR
13 Aralık 2022 - 23:10
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Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...


Siyah-Beyazlıar Antalya kampında şu ana kadar iki maç yaparken, Şenol Güneş bu iki maçta da kaleyi Mert Günok'a emanet etti. Charleroi ve Westerlo ile Antalya'da hazırlık maçı yapan Beşiktaş bu iki karşılaşmayı da kazanırken, Mert Günok gösterdiği performansla güven verdi.

Kaleyi bırakmayacak gibi gözüküyor

Şenol Güneş'in gelmesi ile birlikte formasına tekrar kavuşan Mert Günok'un, kaleyi kaptırmamak için antrenmanlardan sonra fazladan çalışmalar yaptığı da öğrenildi.



mert günok bjk formayı kaptırmıyor

Perşembe günü Antalya'daki son hazırlık maçını Giresunspor ile yapacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek. Siyah-Beyazlılar ilk resmi maçını Zirat Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta Şanlıurfaspor ile Vodafone Park'ta yapacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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