Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...

Temsilcimiz Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaştı. NRGi Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede ilk çeyreği Bakken Bears, 22-17 önde kapattı. İkinci yarı rakibine karşı oyunu domine eden temsilcimiz, ilk yarıyı 40-33 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte maçı koparmaya çalışan temsilcimiz karşısında Bakken Bears oyunda kaldı ve beş sayılık farkın artmasına izin vermeden son çeyreğe gidildi. Son çeyrekte Darüşşafaka'da hücumlar istediği gibi gitmedi ve Bakken Bears potasına yalnızca 6 sayı atabildi. Darko Jukic, maçın son pozisyonunda topu çemberden içeri geçirdi ve Bakken Bears'ı galibiyete taşıdı. Bu mağlubiyetle Darüşşafaka'nın grup liderliği şansı kalmadı. Darko Jukic, 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Darüşşafaka'da ise milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu 16 sayı ve 11 ribaund ile mücadele etti. Temsilcimiz, gelecek hafta kendi evinde Hapoel Jerusalem'le oynayacak. Ekim ayında oynanan maçta İsrail temsilcisi, Darüşşafaka'yı 69-67 mağlup etmişti.