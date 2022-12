Darüşşafaka evinde bozguna uğradı, tur şansını Play-In'e bıraktı...

FIBA Şampiyolar Ligi'nde bu sezon İsrail ekibi Hapoel Jerusalem, Almanya temsilcisi Ludwisburg ve Danimarka ekibi Bakken Bears ile aynı grupta mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka, altı maç sonunda aldığı iki galibiyet ve dört mağlubiyetle grubunu üçüncü tamamladı. E Grubu'nu üçüncü tamamlayan İstanbul ekibi, bir sonraki tur için play-in mücadelesi verecek.Gruptaki son iki maçını kaybeden Daçka'da Can Korkmaz ve Kanadalı Pandi çift haneli skor üreten iki oyuncuydu. Milli oyuncu Can Korkmaz, 11 sayı üretti. Darüşşafaka, dün ayrıca Türk basketbolun önemli değerlerinden Sinan Güler'i onurlandırdı. Kariyerinde toplam 4 sezon Darüşşafaka forması giymiş milli oyuncu, kariyerini Daçka'da sonlandırmıştı. Galatasaray ile EuroCup ve Fenerbahçe ile iki Final Four başarısını gösteren oyuncu, 39 yaşında basketbol kariyerini noktalamıştı. Milli takım kariyerinde 2009 ile 2017 arasında düzenli olarak çağrılmıştı. Türkiye'nin 2010'da gümüş madalya kazandığı Dünya Şampiyonası'nda rotasyonda yerini almış, bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda da takımını önemli parçalarından biri olmuştu.