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31 Aralık 2022 - 20:27

Darüşşafaka, Tofaş'ı 88-82 mağlup etti. Daçka, ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka, Tofaş'ı 88-82 mağlup etti. Daçka, mağlubiyet serisine son vererek 2022 yılını mutlu kapattı.

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31 Aralık 2022 - 20:27
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Darüşşafaka, Tofaş'ı 88-82 mağlup etti. Daçka, ligdeki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka ve Tofaş karşı karşıya geldi. Mücadele Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynandı. Ev sahibi ekip mücadeleden 88-82 galip ayrılarak 2022 senesini galibiyetle noktaladı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekibin 25-19'luk üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyreği de rakibinden daha iyi oynayan Daçka, bu çeyreği de 28-16 kazandı ve devreye 53-35 önde girdi. Üçüncü çeyrek başa baş geçti. Ev sahibi takım bu çeyreği de 17-15 kazandı. Üçüncü çeyrek sonunda maçın skoru 70-50 oldu. Tofaş, son çeyrekte maça ağırlığını koydu. Aradaki farkı iyice eritti. Bursa ekibi son çeyreği 32-18 kazanmasına rağmen maçtan 88-82 mağlup ayrılan taraf oldu.



Darüşşafaka'da Doğuş Özdemiroğlu attığı 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 19 sayı atan Markel Starks ve 16 sayı kaydeden Akwasi Abeyie Yeboah da galibiyette önemli pay sahibi oldular. Tofaş'ta Berk Uğurlu'nun 20 sayısı galibiyete engel olamadı.

Daçka, Tofaş'ı geçerek ligde 7. sıraya yükseldi. Tofaş ise bu mağlubiyetin ardından 8. basamağa düştü.

Darüşşafaka, ligin 14. haftasında bir diğer İstanbul temsilcisi Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Tofaş ise evinde ligin kendileri dışındaki tek Bursa temsilcisi Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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