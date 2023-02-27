DASK'ta bilinmeyen detay ortaya çıktı! Tüm evlere bu ücret ödenecek: Fazlası yok!

Deprem felaketinin ardından binalardaki hasar tespitleri yapılmaya ve tamamlanmaya başlandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun ev sahibine ödemiş olduğu tazminatla ilgili Avukat Cem Duman ‘’Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılarda 640 bin TL üst sınıra kadar tazminat ödenir.’’ Dedi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle birlikte 10 il de etkilenmişti. Bu etki asrın felaketi olarak anılmaktadır. Afetzedeler depremin yaralarını sarmak üzere uğraşırken, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı Mart ayı ile başlayacak.
DASK Tazminatı Üst Limiti 640 Bin TL Olarak Belirlendi
Deprem bölgesinde evlerini kaybetmiş olan vatandaşlardan, DASK bünyesinde sigorta yaptıranlar maddi kayıplarının tazmin edebilecek. Lakin 2022 yılından itibaren tazminat miktarı konutun değeri ne olursa olsun 640 bin TL ile sınırlanmıştır. Artan konut fiyatlarının yanında bu durum da göze alındığında sadece konut içerisindeki eşyaların teminatı çıkmaktadır.