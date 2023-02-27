DASK'ta bilinmeyen detay ortaya çıktı! Tüm evlere bu ücret ödenecek: Fazlası yok!







DASK Tazminatı Üst Limiti 640 Bin TL Olarak Belirlendi







Konut Değeri Fazla Olsa Bile Üst Sınırdan Ödeme

Örnek Tazminat Hesabı

Deprem felaketinin ardından binalardaki hasar tespitleri yapılmaya ve tamamlanmaya başlandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun ev sahibine ödemiş olduğu tazminatla ilgili Avukat Cem Duman ‘’Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılarda 640 bin TL üst sınıra kadar tazminat ödenir.’’ DediKahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle birlikte 10 il de etkilenmişti. Bu etki asrın felaketi olarak anılmaktadır. Afetzedeler depremin yaralarını sarmak üzere uğraşırken, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı Mart ayı ile başlayacak.Deprem bölgesinde evlerini kaybetmiş olan vatandaşlardan, DASK bünyesinde sigorta yaptıranlar maddi kayıplarının tazmin edebilecek. Lakin 2022 yılından itibaren tazminat miktarı konutun değeri ne olursa olsun 640 bin TL ile sınırlanmıştır. Artan konut fiyatlarının yanında bu durum da göze alındığında sadece konut içerisindeki eşyaların teminatı çıkmaktadır.Konuyla ilgili değerlendirmeden bulunan Avukat Cem Duman, zorunlu deprem sigortası yaptırmış olanların da DASK’ın üst sınırında tazminat ödediğini belirtti. Afet Sigortaları Kanunu madde 13’e göre ‘Zorunlu Deprem Sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile tespitin tamamlanması ile en geç 30 gün içinde ödenekler sağlanır.’100 metrekare bir ev 25 Kasım 2022 tarihinde sigortalanması ile teminat tutarı 150,800 TL’dir. Aynı ev 25 Kasım 2022 tarihinden sonra sigortalanmışsa 301,600 TL’dir.