GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 17:30

DASK'ta bilinmeyen detay ortaya çıktı! Tüm evlere bu ücret ödenecek: Fazlası yok!

DASK'ın üst sınırı belli oldu. Depremden kaynaklı evlerini kaybeden herkese ödenecek olan paranın tutarı belirlendi.

GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 17:30
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DASK'ta bilinmeyen detay ortaya çıktı! Tüm evlere bu ücret ödenecek: Fazlası yok!
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Deprem felaketinin ardından binalardaki hasar tespitleri yapılmaya ve tamamlanmaya başlandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun ev sahibine ödemiş olduğu tazminatla ilgili Avukat Cem Duman ‘’Zorunlu Deprem Sigortası bulunan yapılarda 640 bin TL üst sınıra kadar tazminat ödenir.’’ DediDASK teminatı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle birlikte 10 il de etkilenmişti. Bu etki asrın felaketi olarak anılmaktadır. Afetzedeler depremin yaralarını sarmak üzere uğraşırken, 70 bini köy evi olmak üzere 270 bin konutun yapımı Mart ayı ile başlayacak.

DASK Tazminatı Üst Limiti 640 Bin TL Olarak Belirlendi



Deprem bölgesinde evlerini kaybetmiş olan vatandaşlardan, DASK bünyesinde sigorta yaptıranlar maddi kayıplarının tazmin edebilecek. Lakin 2022 yılından itibaren tazminat miktarı konutun değeri ne olursa olsun 640 bin TL ile sınırlanmıştır. Artan konut fiyatlarının yanında bu durum da göze alındığında sadece konut içerisindeki eşyaların teminatı çıkmaktadır.

DASK teminatı

Konut Değeri Fazla Olsa Bile Üst Sınırdan Ödeme

Konuyla ilgili değerlendirmeden bulunan Avukat Cem Duman, zorunlu deprem sigortası yaptırmış olanların da DASK’ın üst sınırında tazminat ödediğini belirtti. Afet Sigortaları Kanunu madde 13’e göre ‘Zorunlu Deprem Sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile tespitin tamamlanması ile en geç 30 gün içinde ödenekler sağlanır.’

Örnek Tazminat Hesabı

100 metrekare bir ev 25 Kasım 2022 tarihinde sigortalanması ile teminat tutarı 150,800 TL’dir. Aynı ev 25 Kasım 2022 tarihinden sonra sigortalanmışsa 301,600 TL’dir.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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